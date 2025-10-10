Animalis débarque sur Uber Eats pour chouchouter vos animaux en quelques clics

Et si nourrir votre animal de compagnie ou le récompenser devenait aussi simple que commander votre dîner ? Grâce à un partenariat inédit entre Uber Eats et Animalis, les friandises, croquettes et autres accessoires pour vos compagnons arrivent désormais chez vous en un temps record. Une collaboration qui tombe à pic pour simplifier le quotidien des amoureux des animaux, tout en répondant à leurs besoins avec rapidité et efficacité.

Vous faire livrer, chez vous, tout le nécessaire pour votre compagnon à poils, plumes ou écailles, et ce, en moins d’une demi-heure ? C’est ce que vous proposent désormais Uber Eats et Animalis, liés par un nouveau partenariat annoncé à l’occasion de la Journée mondiale des animaux par la plateforme de livraison de repas et de produits du quotidien.

Animalis, enseigne experte en produits et services pour animaux de compagnie depuis 25 ans, vient ainsi de signer son entrée sur l’application Uber Eats. Grâce à cela, les propriétaires de chiens, chats, NACs et autres poissons pourront commander croquettes, friandises, jouets et accessoires en quelques clics. Leurs achats leur seront livrés en moins de 30 minutes en moyenne.

Avec près de 2500 références d’articles Animalis disponibles sur l’application, vous aurez l’embarras du choix pour nourrir, prendre soin et faire plaisir à votre animal, tout en vous simplifiant la vie.

Près de 100 magasins partout en France à portée de clic

Avec plus de 71% de ses clients qui possèdent au moins un animal de compagnie (dont 48 % un chat et 36 % un chien), Uber Eats ne pouvait pas ne pas leur offrir une solution pratique pour les accompagner au quotidien et les aider à s’occuper de leurs fidèles amis. En s’associant à Animalis, l’application rend encore plus accessibles aux propriétaires les 95 magasins de l’enseigne présents dans 85 villes de France.

Par ailleurs, Uber Eats sera le partenaire de livraison exclusif pour toutes les nouvelles ouvertures de magasins Animalis.

Avec cette collaboration, Uber Eats et Animalis réinventent la manière de prendre soin de nos compagnons, en misant sur la réactivité et le côté pratique. Une bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent gâter leur animal sans perdre une minute, ni avoir à sortir de chez eux.