Amoureuse des animaux, cette femme ouvre un petit café pour abreuver les chiens du quartier

La générosité n’a pas de prix. Au Canada, Kaya Kristina a fait preuve de bienveillance auprès des animaux de son quartier. Pour assurer leur bien-être, elle a déposé des bols remplis d’eau et de friandises devant son domicile.

6 ans plus tôt, Kaya a remarqué que les chiens revenant de High Park, l’un des jardins publics les plus populaires de Toronto, paraissaient souvent assoiffés et fatigués, notamment par temps chaud. Par gentillesse, elle a mis à disposition de l’eau fraîche et a placé une pancarte sur laquelle est écrit « Pour les chiens assoiffés ».

L’amoureuse des animaux a rapidement reçu des remerciements qui lui ont réchauffé le cœur. Un jour, l’un des voisins a glissé une photo de son chien dans sa boîte aux lettres, accompagnée d’un petit mot adorable, dans lequel le quadrupède lui disait merci.

Kaya a construit le StarPups Coffee

Kaya Kristina a continué d’abreuver les promeneurs à 4 pattes pendant longtemps. L’année dernière, elle a décidé de leur apporter encore plus de bonheur en laissant des friandises locales et naturelles sur sa pelouse, rapporte The Dodo. C’est ainsi qu’est né StarPups Coffee. « J’ai fait un tas de mini-sachets de friandises, fait un menu pour que les gens sachent ce qu’ils offraient à leur chien », a expliqué la jeune femme. Chaque jour, elle a pu contempler avec joie un défilé de chiens heureux devant sa maison.

Comme les visiteurs de StarPups Coffee sont devenus de plus en plus nombreux et réguliers, Kaya a créé un compte Instagram pour rassembler la communauté.

La communauté du café de la cour se serre les coudes

Mais un matin, c'est le drame. Le café de la cour a été pillé, brisant le cœur de la fondatrice. À sa grande surprise, ses abonnés et voisins se sont mobilisés pour l’aider. Photos de chiens, cartes-cadeaux, messages d’encouragement, cette vague de soutien lui a redonné le sourire.

A lire aussi : Un homme joue l'ignorance avec son chien, mais le Braque de Weimar fait tout pour le faire perdre (vidéo)

Kaya Kristina n’a pas baissé les bras. Elle reconstruit actuellement un nouveau StarPups Coffee, encore mieux aménagé que le précédent, pour le plus grand plaisir de ses amis les chiens.