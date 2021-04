AminAvast : un complément alimentaire lancé par Arcanatura - Formule brevetée d'acides aminés - Animal senior fragile des reins

Chiens et chats séniors ont besoin d’un peu plus d’attention et de soin. Leur organisme devient plus fragile avec l’âge. Avec AminAvast, le laboratoire ArcaNatura propose un complément alimentaire spécifiquement élaboré pour aider l’animal à bien vieillir.

Nos animaux de compagnie sont soumis à divers types de stress et d’agressions extérieurs tout au long de leur existence : pollution, virus, accidents… Ils n’en sont pas protégés de la même manière selon le stade de la vie où ils se situent. Les chiens et chats âgés sont bien plus vulnérables.

Leur organisme se fragilise à mesure que le temps passe. La fonction rénale est l'une des plus impactées par l’âge. Les reins ont, en effet, tendance à devenir plus fibreux et ne peuvent donc plus assurer leur rôle naturel de filtre et de réabsorption de manière aussi efficace.

© Lola Ledoux

L’analyse sanguine peut confirmer cette situation, à travers des indicateurs tels que l’augmentation de la concentration d’urée et la baisse du taux d’acides aminés.

Davantage exposé aux maladies et souffrant de troubles comme l’insuffisance rénale, l’animal a besoin d’un certain nombre de réajustements, en particulier dans son alimentation. Il réclame des apports adaptés à sa condition pour qu’il puisse rester en bonne santé et en forme durant sa vieillesse. C’est dans ce but qu’ArcaNatura, laboratoire de santé vétérinaire, a développé AminAvast.

© Lola Ledoux

Un complément alimentaire formulé pour préserver la santé et le bien-être de l’animal sénior

AminAvast est un aliment complémentaire proposé sous forme de gélules, qui renferment un mélange de 2 constituants précieux pour le chien et le chat âgé :

Des amino-acides de très haute qualité pour freiner l’action de la protéine à cause de laquelle les reins deviennent fibreux

De la carnosine, un peptide très présent dans les tissus musculaires et cérébraux

Grâce à son format pratique, AminAvast est simple à doser et à incorporer aux repas de l’animal. AminAvast pour chien et chat sont dès à présent disponible à la commande sur la boutique officielle Arcanatura.