Alors qu'il errait dans les rues, un chien anxieux et aveugle rêve désormais de trouver un toit chaleureux

Griffin a poussé les portes du refuge Battersea Dogs and Cats Home il y a quelques semaines, à Londres (Angleterre). Le Cocker Anglais avait été retrouvé dans les rues de la capitale, mais les bénévoles n’ont jamais retrouvé la moindre trace de son histoire.

Enfin entre de bonnes mains !

Anxieux à ses débuts, le canidé a appris à faire confiance à son nouvel entourage. Il adorait leur faire des câlins. Cependant, il avait tendance à se heurter à des objets assez facilement lors de ses promenades. En lui faisant passer quelques examens, les bénévoles ont découvert qu’il était atteint de cécité.

Battersea Dogs & Cats Home

Griffin ne s’est jamais laissé abattre pour autant ! Il fait preuve d’une joie de vivre qui suscite l’admiration, et compte sur son odorat hors pair pour compenser son handicap visuel. Il s’est fait de nombreux amis dans son refuge et y restera près de 3 mois.

Le coup de foudre

À l’issue de cette période, un couple londonien a exprimé son souhait d’adopter Griffin. Karen et Rob sont « tombés amoureux » de sa « belle apparence » et de son « caractère attachant », rapporte My London. Le canidé a ainsi rejoint leur foyer, et il y a rencontré un autre toutou, avec qui il passe des moments fabuleux.

Battersea Dogs & Cats Home

A lire aussi : Enchaîné, affamé et maltraité, un Saint Bernard revit grâce à une âme charitable (vidéo)

Ses nouveaux maîtres ne peuvent plus se passer de lui désormais : « Griffin est un chien si gentil et affectueux qu’il a fait de notre maison un foyer. Il ne se laisse jamais décourager par sa cécité, mais nous avons tout de même équipé la maison d’un ensemble de tapis et de revêtements de sol différents pour l’aider à s’orienter. »

« Nous ne pouvons plus imaginer notre vie sans ce petit bonhomme, et sommes impatients de partager de longues balades en sa compagnie », ont-ils conclu.