Alors qu’il a donné son sang pour sauver des vies, ce chien risque d’être euthanasié (vidéo)

Stanford est un véritable héros. Ce chien vaillant a donné son sang plus d’une fois pour sauver les vies de ses congénères. Malheureusement, en dépit de ses exploits, le Rhodesian-Ridgeback n’a connu que les murs de son refuge pendant bien trop longtemps (ceux du Smith County Animal Shelter, aux États-Unis).

En effet, Stanford ne semblait pas attirer l’attention des adoptants potentiels, et risquait d’être euthanasié d’un jour à l’autre à cause de ce séjour longue durée. Afin de lui donner toutes les chances de quitter le refuge, les chaînes d’information locales ont relayé son histoire déchirante dans les médias.

Un sauvetage in extremis

Par chance, ce sont finalement les bénévoles de Let Love Live qui ont décidé d’intervenir et de lui offrir une seconde chance. Cette association à but non lucratif, originaire du nord-est du Texas, n’a pas sauvé que la vie de Stanford, mais aussi celles de 3 autres chiens présents dans ce même refuge (Nellie, Wallen et Jasmine).

Épargné in extremis d’un destin funeste, le Rhodesian-Ridgeback est soulagé de pouvoir prendre un nouveau départ dans la vie. « Aujourd'hui, Stanford va très bien. Il apprécie pleinement d’être dans un endroit sûr où il peut passer ses journées à jouer avec tous ses nouveaux copains, ici, à Let Love Live », ont déclaré ses bienfaiteurs à People.

Les bonnes nouvelles ne se sont pas arrêtées là pour le doux Stanford, puisque de nombreuses demandes d’adoption sont parvenues à l'association texane. Les bénévoles prendront le temps de toutes les éplucher afin de lui dénicher la famille idéale. Ils espèrent que cet engouement encouragera d'autres personnes à adopter des animaux de refuge.

En tout cas, une chose est sûre : ce ne sont maintenant plus que des jours heureux qui attendent le Rhodesian-Ridgeback !