Allemagne : une nouvelle loi sur le bien-être animal , contraint les policiers berlinois à mettre leur chien au chômage

Les maîtres-chiens de la police de Berlin ne décolèrent pas. Depuis le début de l’année et l’entrée en vigueur d’une réglementation sur le bien-être animal, leurs partenaires canins sont sur la touche. En ligne de mire des nouvelles mesures, certaines techniques d’éducation et d’entraînement désormais associées à de la maltraitance.

Les chiens policiers berlinois sont au repos forcé depuis l’amendement de la réglementation sur le bien-être animal en Allemagne, comme le rapportait Courrier International le jeudi 6 janvier.

Entrées en vigueur il y a une semaine, lesdites modifications mettent fin au recours à des méthodes et outils d’éducation canine considérées comme dangereuses. Il s’agit notamment du collier étrangleur, déjà décrié par bon nombre d’éducateurs et comportementalistes.

Ces techniques sont employées par les maîtres-chiens au sein des forces de l’ordre allemandes, y compris les unités d’intervention spéciales telles que les « Spezialeinsatzkommandos » (SEK). Les équipes concernées sont donc privées de l’un de leurs principaux atouts que sont les chiens, qui interviennent dans différentes spécialités : défense, recherche de stupéfiants, d’armes ou de personnes…



Les techniques visées « servent à dresser les chiens et à leur apprendre à relâcher leur emprise lorsqu’ils maîtrisent un suspect », précise à ce sujet le quotidien berlinois Der Tagesspiegel. Berlin dont les forces de police estiment que les législateurs n’ont pas fait preuve d’« anticipation » et n’ont pas prévu d’alternatives, alors qu’ils s’étaient adressés au Sénat plusieurs semaines plus tôt pour lui « demander des éclaircissements ».

Exception pour les chiens policiers dans le Brandebourg

Dans le Land du Brandebourg, le problème ne semble pas se poser, puisque l’Etat fédéré de l’Est de l’Allemagne a tout bonnement décidé de ne pas appliquer ces mesures aux chiens policiers. D’autres régions pourraient lui emboîter le pas.

En attendant que la question soit éclaircie, différentes unités cynophiles du pays travaillent à remplacer les méthodes de formation désormais interdites par d’autres, plus en phase avec la nouvelle réglementation.