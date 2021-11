Vétocanis, l'entreprise qui révolutionne le marché de l'hygiène et soin pour animaux de compagnie

Photo d'illustration - © Vétocanis

Depuis plus de 20 ans, elle conçoit et fabrique des produits d’hygiène et de soins pour votre chien ou chat. « Elle », c’est la marque française Vétocanis implantée en Bourgogne et en Alsace. Soucieuse de proposer des produits innovants à un prix raisonnable, elle est aussi profondément engagée en faveur du bien-être animal. Pour preuve, la marque a récemment décidé de soutenir Woopets dans son projet de BD solidaire. Benoit Bourgier, responsable marketing, nous a accordé un entretien pour nous en dire un peu plus sur l’identité de la société et détailler son engagement pour le respect de l'animal et de l'environnement.

Pouvez-vous me présenter la marque Vétocanis ?

Vétocanis est une marque d'hygiène et soin pour les animaux de compagnie. Elle est numéro 1 sur cette section en grande distribution et existe depuis plus de 20 ans. Sa mission : favoriser l'accès aux soins essentiels pour les chiens et chats et aider leurs maîtres dans le choix des produits.

Chez Vétocanis, nous avons la chance de proposer une gamme complète de produits, élaborés sous contrôle vétérinaire, pour répondre aux besoins principaux des chiens et des chats. Nous avons par exemple, des antiparasitaires contre les tiques et les puces (pipettes ou colliers), des produits pour le soin du poil (shampoings et brosses) mais aussi pour l'hygiène dentaire, les yeux et les oreilles.

L'idée est vraiment de rendre accessible le soin au plus grand nombre d'animaux de compagnie. A l'heure actuelle, près de 90 % des Français achètent chez leur vétérinaire. De notre côté, nous proposons des produits innovants, efficaces, en grande distribution à des tarifs moins élevés. L'accessibilité de la marque Vétocanis s'articule vraiment autour de ces deux points fondamentaux : disponibilité et coût abordable.

Comment la question du bien-être animal s'inscrit-elle dans la philosophie de votre entreprise ?

Tout simplement dans notre action quotidienne de conception des produits. Ils s'inscrivent tous dans une démarche respectueuse de l'animal et de l'environnement. C'est notre objectif prioritaire !

Tous sont fabriqués sous contrôle vétérinaire. Chaque formule est vérifiée afin de s’assurer qu'elle est la plus saine possible. Pour vous donner un cas concret, depuis 2013, nos shampoings sont développés sans silicone et sans paraben afin de respecter un maximum le pelage de l'animal.

Nous avons des gammes de produits bio et certifiées Ecocert® qui ont été lancées il y a quelques années sur le traitement antiparasitaire. Récemment, nous avons également reçu cette certification écologique pour notre usine de fabrication en Alsace.

La question qui nous anime chaque jour est de savoir comment on atteint cet objectif de bien-être tout en respectant l'animal et l'environnement. Les propriétaires de chiens et chats, aujourd'hui, ont bien conscience de ces enjeux planétaires. Lors de leurs achats, pour leur famille ou leurs boules de poils, ils placent ces critères en haut de la liste. Ils sont dans une quête de naturalité et c'est à ces volontés que nous voulons répondre.

Cela se manifeste à travers la fabrication française de nos produits, la transparence sur leur composition. La question de l'emballage joue également un rôle important dans notre combat environnemental et nous essayons de les réduire au maximum.

Récemment, vous avez décidé de soutenir Woopets dans son projet de BD Solidaire. Pourquoi celui-ci en particulier ? Et en quoi correspond-il à l'ADN de Vétocanis ?

Notre engouement se nourrit de deux choses. D'abord, le fait que la BD soit un projet caritatif au profit de l'association Action Protection Animale qui sensibilise et se bat contre les maltraitances des animaux. Il s’agit d’un élément important en lien avec notre engagement pour le bien-être animal.

Le deuxième point qui a motivé notre soutien, c'est le format et le concept de la BD. La bande dessinée est un support idéal pour sensibiliser les gens de façon ludique, mais aussi pour les aider à réellement prendre conscience du caractère unique de la relation entre l’Homme et l’animal. Toutes ces raisons ont naturellement poussé Vétocanis à nouer ce partenariat avec Woopets et l'association autour de la BD Confidences.

Hormis la BD, avez-vous engagé d'autres actions qui s'inscrivent dans cette démarche de défendre la cause animale ?

Vétocanis soutient également une association basée à Dijon qui s'appelle Ani'nomade. Elle opère un important travail de médiation animale sur le terrain. Son objectif est de venir en aide aux personnes isolées en allant à leur rencontre, accompagnés d'animaux de compagnie, afin de leur offrir une parenthèse enchantée.

Par ailleurs, nous avons des projets de communication afin d'offrir du contenu pratique aux Français pour savoir comment bien prendre soin de notre animal. Cela devrait se concrétiser sur différents supports, mais en premier lieu, ce sera celui de la vidéo sur YouTube.

Nous sommes en constante évolution et en réflexion perpétuelle pour accentuer notre engagement sur la question du bien-être animal. Que ce soit dans la conception de nos produits, la communication ou sur le terrain. Ce n'est que le début de l'histoire !