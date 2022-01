Agrobiothers devient la première société à mission dans le petcare et va plus loin dans son engagement environnemental comme sociétal

Engagée dans une démarche écoresponsable depuis 2 ans, Agrobiothers poursuit sur cette voie en devenant société à mission environnementale et sociétale. A ce titre, l’entreprise ne distribuera plus de produits allant à l’encontre du bien-être animal, comme les aquariums boules et les colliers étrangleurs pour chien.

« Agir en créant des produits bons pour l’animal et bons pour la planète », c’est l’engagement que porte Agrobiothers Laboratoire en adoptant le statut de société à mission, conformément aux dispositions de la loi PACTE. Le spécialiste des accessoires, équipements et produits d’hygiène et soin pour animaux de compagnie, a en effet annoncé être entré dans cette nouvelle grande étape, devenant ainsi le premier acteur du petcare à le faire.

Fondé il y a plus de 50 ans, Agrobiothers s’était déjà lancé en 2020 dans une démarche écoresponsable, privilégiant matière naturelles, production bio et upcycling, entre autres mesures appliquées dans ce sens.

Bientraitance animale et démarche écoresponsable au cœur des statuts d’Agrobiothers

En intégrant une mission environnementale et sociétale au sein de ses statuts, l’entreprise et ses marques Aimé, Tyrol et Vétocanis aspirent à :

Etre garantes de la bientraitance animale à l’horizon 2023, ce qui implique de supprimer tout produit lié à la maltraitance animale

Prioriser les produits écoresponsables (produit ou emballage), naturels (appellation bio ou 90% de composants d’origine naturelle) et locaux (made in France ou Europe).

Cette évolution se traduit déjà par des actions concrètes, comme la suppression, dès ce début d’année 2022, des aquariums boules et ceux de moins de 15 litres, des martinets, des colliers anti-aboiements et des colliers étrangleurs pour chien.

« Fiers de devenir la première entreprise à mission de notre secteur »

Par ailleurs, Agrobiothers fait désormais partie des entreprises ayant le label PME+ porté par la FEEF (Fédération des Entreprises et Entrepreneurs de France). A cet égard, la société basée à Cuisery (71), au cœur de la Bourgogne, agit pour la préservation de l’emploi dans sa région, mais aussi de son savoir-faire, de la qualité des produits, d’un approvisionnement responsable et de l’environnement.

« Nous sommes fiers de devenir la première entreprise à mission de notre secteur, se félicite Matthieu Lambeaux, président d’Agrobiothers Laboratoire. Les engagements environnementaux ne sont en effet plus une option, il y a urgence. Tout comme la bientraitance animale, emblématique de l’état du fonctionnement d’une société ».

M. Lambeaux salue également l’intégration, au sein du comité de mission d’Agriobiothers, de personnalités engagées dans le bien-être animal telles que Katia Renard (rédactrice en chef de 30 Millions d'Amis et Peuple-animal.com), Anne-Claire Chauvancy (présidente d’Action Protection Animale) et Anthony Pruvost (fondateur de Woopets).