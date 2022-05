Agria Dog Walk 2022 : une marche pour aider les chiens abandonnés le weekend des 21 et 22 mai

Une marche physique, mais aussi virtuelle, sera organisée le weekend prochain par Agria pour lutter contre l’abandon de chien et soutenir les refuges. Pour chaque participant à cet évènement, un don sera reversé à des structures d’accueil de la SPA.

Agria Assurance pour Animaux vous donne rendez-vous ces samedi 21 et dimanche 22 avril avec La Balade des Chiens Agria pour aider les canidés victimes d’abandon.

L’assureur pour chien et chat veut sensibiliser le public à cette problématique qu’est l’abandon d’animaux de compagnie et apporter sa pierre à l’édifice de la lutte contre ce fléau. Un phénomène qui connaît une recrudescence chaque année à l’approche des vacances estivales.

Il organise la 3e édition de la marche solidaire Agria Dog Walk, après celles de 2019 et de 2021, le weekend prochain. Une promenade qui aura lieu sous 2 formats, l’un physique et l’autre virtuel :

Marche solidaire le 21 mai à Hermes dans l’Oise à partir de 14h (Club canin Récréadog – 50, rue de Beauvais 60370 Hermes)

Evènement digital les samedi 21 et dimanche 22 mai

La marche digitale offrira la possibilité aux propriétaires canins de toute la France d’y prendre part depuis chez eux, en prenant une photo ou en filmant une courte vidéo de la promenade avec leur chien. Des images à partager sur Facebook et/ou Instagram avec le hashtag #baladedeschiensagria, après s’être inscrit en cliquant sur ce lien ou directement via cette plateforme.



Agria Pet Insurance / YouTube

Un don de 5 euros au profit d'un refuge SPA pour chaque participation

Pour chaque participant à ce rendez-vous, 5 euros seront reversés par Agria aux refuges SPA de Brignais dans le Rhône et de Dompierre-sur-Veyle dans l’Ain.

Le concept de l’Agria Dog Walk a vu le jour en Suède, avec l’idée de réunir chiens et maîtres pour récolter des fonds au profit des animaux abandonnés. Les 21 et 22 mai, la marche solidaire aura lieu simultanément dans les 7 pays où œuvre Agria ; la France et la Suède, donc, ainsi que la Norvège, la Finlande, le Danemark, le Royaume-Uni et l’Allemagne.

Des animations et des rafraîchissements, gratuits pour les participants, seront proposés sur place. L’inscription et la participation sont gratuites.

Pré-inscription en ligne sur ce lien.