Âgé, aveugle et amputé d'une patte, ce chien a passé 10 ans dans un refuge avant de rencontrer son âme soeur

Personne ne voulait adopter Tofu. Après avoir été sauvé des griffes d'un individu malveillant, le chien a été recueilli par un refuge. Une décennie s'est écoulée avant que son vœu le plus cher ne soit exaucé...

Tofu n'a pas eu une vie facile. Après avoir été retiré d'une famille qui le maltraitait, l'animal a été soigné par les bénévoles d'un refuge. Mais les années ont passé, et aucune demande d'adoption n'a été enregistrée.

Le temps a marqué le corps du chien : ses poils grisonnants, sa cécité et son cancer ont rebuté pléthore d'adoptants potentiels. Le personnel pensait qu'il passerait le restant de ses jours entre leurs mains...

Jusqu'à ce qu'un rayon de soleil éclaire enfin la vie de Tofu.

© Danila Molinari

Quand le destin fait bien les choses

Une femme, nommée Danila Molinari, a demandé à la directrice de l'établissement, quel était le chien le plus âgé. Cette dernière lui a immédiatement présenté Tofu.

Quand Danila a vu son portrait et entendu le récit de sa vie, elle a su qu'il deviendrait son nouveau compagnon. « J'ai toujours rêvé d'adopter un chien handicapé et âgé », a-t-elle déclaré à Boredpanda.

© Danila Molinari

« Quand j'ai vu la photo et appris son histoire, je n'arrivais pas à sortir Tofu de ma tête. J'ai passé toute la journée à y penser. C'était inexplicable ! J'ai parlé à mon mari de la possibilité de l'adopter, car j'ai 5 autres chiens à la maison. »

Après 10 ans d'attente, le chien sénior a enfin été adopté par la famille de ses rêves.

© Danila Molinari

En route vers une nouvelle vie

Le couple a dû, toutefois, se montrer patient avant d'accueillir Tofu. Le chien, victime d'un cancer, a subi plusieurs interventions chirurgicales. Il a notamment été amputé d'une patte.

© Danila Molinari

Pendant qu'il se rétablissait, ses futurs parents ont préparé son arrivée avec soin. Collier, vêtements, jouets et autres accessoires pour préserver son bien-être ont été généreusement achetés rien que pour lui.

Lorsqu'il a enfin rejoint son nouveau foyer, Tofu s'est rapidement adapté. « Il a appris à se promener dans la maison sans se cogner contre les objets ou les murs. Je crois qu'après avoir été sauvé de la maltraitance et avoir passé 10 ans dans un refuge, il peut sentir que quelque chose de magique s'est produit dans sa vie et que maintenant il sera vraiment heureux », a expliqué sa bienfaitrice.

© Danila Molinari

Tofu est désormais choyé

Danila ne comprend toujours pas comment ses anciens propriétaires ont pu se montrer aussi brutaux avec ce chien doux et aimant. Quoi qu'il en soit, il est aujourd'hui comblé et profite de chaque jour passé aux côtés de ses humains au grand cœur. Tofu ne se sentira plus jamais seul et délaissé.

© Danila Molinari

« Le regarder dormir dans son lit et savoir qu'il a maintenant une famille me rend absolument épanouie et heureuse », a confié Danila.

© Danila Molinari