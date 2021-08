Afghanistan : l'ancien militaire britannique Paul Farthing et ses animaux ont atterri au Royaume-Uni, mais doivent respecter une quarantaine de 4 mois

Après s'être démené pour faire évacuer une centaine de chiens et de chats par avion depuis l'Afghanistan, Paul Farthing et ses protégés ont enfin atterri au Royaume-Uni. Mais les rapatriés ne sont pas au bout de leur peine. Ils sont confrontés à une longue période de quarantaine, dont l'issue pourrait être fatale pour certains...

Lorsque les talibans ont repris le contrôle de l'Afghanistan, Paul Farthing, un ancien membre de l'infanterie de marine britannique, s'est inquiété du sort des chiens et des chats de son refuge, ainsi que de celui des membres de son équipe. Le mouvement fondamentaliste s'est montré intransigeant : leur départ du territoire devait obligatoirement s'effectuer avant le 31 août.

Cet ultimatum a causé bien des sueurs froides à l'ex-militaire, dont la plus grande crainte était de faire euthanasier les animaux, si aucune solution de rapatriement n'était trouvée. Heureusement, le groupe a bénéficié d'un vent favorable de justesse. Les 94 chiens et 79 chats ont réussi à grimper dans un avion affrété et ont atterri à l'aéroport de Heathrow dimanche matin, rapporte Daily Star.

Mais pour Paul Farthing, il s'agit d'une victoire en demi-teinte...

© SWNS

Des sentiments mitigés

En plus de ses protégés à fourrure, l'ex-fusiller marin a tenté d'emmener son personnel et sa famille. Mais le convoi a été refoulé par les talibans, alors qu'il se trouvait à 300 mètres à l'intérieur du périmètre de l'aéroport de Kaboul, révèle The Sun. « Certains d'entre eux sont venus avec moi à l'aéroport, mais ils n'ont pas été autorisés à franchir la ligne entre les talibans et le contrôle britannique », a déclaré Paul Farthing. « Il y avait beaucoup de larmes quand nous nous sommes dit au revoir. »

© Jérôme Starkey / The Sun

Après cette séparation douloureuse, il est arrivé sur le territoire britannique en éprouvant des « sentiments mitigés ». Bien qu'il se sente « très triste pour eux », il est également « heureux et soulagé pour les animaux ». Mais leur odyssée est loin d'être terminée.

© Nowzad / PA

A lire aussi : L'histoire bouleversante d'un chien aveugle battu par son ancien propriétaire, découvrant la plage pour la première fois

Même si les armes et la violence sont désormais loin derrière eux, une autre épine s'est enfoncée dans leur chair. Les 173 chiens et chats doivent respecter une quarantaine de 4 mois. Les créatures ont été mises en sécurité dans des refuges. Toutefois, si certains rescapés sont testés positifs à des maladies telles que la rage, ils pourraient être euthanasiés.

« Les animaux, compte tenu de ce qu'ils ont vécu, sont dans l'ensemble en bonne forme », a néanmoins assuré un vétérinaire.