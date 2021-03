Affaire Elisa Pilarski : le SMS troublant de Christophe Ellul à propos de l'implication de Curtis

L’oncle d’Elisa Pilarski a révélé un élément nouveau à l’issue de la confrontation ayant eu lieu ce lundi. Christophe Ellul aurait envoyé à sa nièce un texto qui, selon la famille, prouverait de manière irréfutable que Curtis est à l’origine du décès.

Comme annoncé début mars, Christophe Ellul a été mis en examen pour homicide involontaire après l’incident ayant coûté la vie à Elisa Pilarski. Le corps de la jeune femme de 29 ans, enceinte, avait été retrouvé sans vie par l’intéressé en forêt de Retz, dans l’Aisne, en novembre 2019.

Décès qui, d’après le rapport d’autopsie, était la conséquence de morsures canines. Des lésions attribuées à Curtis, l’un des chiens du couple, qui accompagnait Elisa Pilarski ce jour-là.

Un SMS où Christophe Ellul exprime son intention de « faire piquer » Curtis

La victime l’avait appelé à l’aide à 13h19. 26 minutes plus tard, alors que Christophe Ellul était en route pour la rejoindre, il lui aurait envoyé un SMS « avec les termes suivants : Je le fais piquer ».

C’est ce qu’a déclaré Vincent Labastarde, oncle d’Elisa Pilarski, à l’issue de la confrontation ayant eu lieu ce lundi entre la famille de la victime et Christophe Ellul, rapporte La République des Pyrénées. Une séance qui s’est tenue au tribunal judiciaire de Soissons.

Des « preuves irréfutables » pour l’oncle d’Elisa Pilarski

Pour M. Labastarde, les propos du propriétaire de Curtis équivaudraient à la reconnaissance, de sa part, « que son chien est à l’origine du décès » de la victime. Face à ces « preuves irréfutables », Christophe Ellul « a refusé de concourir à la manifestation de la vérité » et est « dans le déni », a poursuivi l’homme lisant sa lettre.

Celui-ci a tenu à rappeler « que les victimes, c’est Elisa et le bébé et non Curtis », avant de demander à M. Ellul de cesser « de manipuler la justice ».

Par ailleurs, toujours d’après La République des Pyrénées, l’analyse du smartphone d’Elisa Pilarski aurait permis de découvrir une vingtaine de photos montrant Elisa Pilarski promener Curtis en laisse, mais sans muselière.