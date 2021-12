Grâce à des actions solidaires, Croquetteland a reversé plus de 70 000 euros au profit des animaux

Dons et partenariats sont au rendez-vous chez Croquetteland. Grâce à une myriade d'actions solidaires menées ces dernières années, l'entreprise lyonnaise a reversé 70 000 € au profit des animaux. Un engagement fort, qui ne s'arrêtera pas de sitôt. Zoom sur une kyrielle de projets en faveur du bien-être animal.

En 2000, 2 vétérinaires ont mis leurs compétences et leur passion des animaux au service de leur bien-être. C'est ainsi qu'est née l'animalerie en ligne Croquetteland. En plus de la vente de nourriture et d'accessoires pour nos petits compagnons adorés, l'entreprise a étendu son champ d'action.

Depuis 2019, Croquetteland soutient les projets en faveur des animaux, notamment au travers de gestes solidaires. Au total, 70 000 € ont été reversés au profit de nos amis à fourrure, soit l’équivalent de plus de 600 000 repas.

Soutenir les refuges animaliers

En partenariat avec des professionnels du secteur, la marque s'est donné pour mission de soutenir les propriétaires au quotidien, en leur donnant accès à des produits, des services, ainsi que des conseils adaptés. L'objectif est qu'ils puissent améliorer le bien-être de leur partenaire à poils, à plumes ou à écailles. Et ce n'est pas tout...

Croquetteland tend régulièrement la main aux refuges, dont Molosses Land, la SPA du Dauphiné et bien d'autres. L'entreprise réalise pléthore d'actions au quotidien, afin de récolter des fonds et d'aider au développement de nombreuses structures aux 4 coins de la France.

Ainsi, l'APAGI a hérité des bénéfices issus de la vente de calendriers. En outre, plus de 35 000 € ont été remis à 50 refuges à la suite de l'opération « Confinés et mobilisés ». Cette dernière consistait à reverser 1 € pour chaque commande passée sur le site web de la firme.

Ensuite, plus de 1 100 kits de bienvenue ont été distribués depuis juin 2021 au sein des associations partenaires. Ces kits, contenant des accessoires et un bon d'achat sur le site Croquetteland.com qui permettra de reverser des dons à un refuge après chaque utilisation, accompagnent les nouveaux adoptants dans les premiers moments de leur vie avec leur adorable protégé.

Un engagement toujours plus fort

En cette période de fêtes, partage et soutien sont aux rendez-vous, notamment dans le domaine animalier. Jeudi 16 décembre, Croquetteland lance une grande opération de solidarité, qui va de pair avec toutes les actions en cours.

Durant cette journée spéciale, pour chaque accessoire acheté, un cadeau sera offert aux résidents de 3 refuges partenaires. Ce Noël avant l'heure mettra certainement des étoiles dans les yeux des chats et des chiens, qui ronronneront de plaisir ou remueront la queue de joie.

L'entreprise ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et connaît déjà sa bonne résolution pour 2022 : renforcer son engagement associatif. « Sensibiliser à l’adoption responsable et accompagner les nouveaux propriétaires, est pour nous essentiel pour lutter contre la maltraitance et assurer le bien-être animal », a indiqué Emie André, responsable communication Croquetteland.