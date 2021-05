Croquetteland se mobilise pour aider les propriétaires d’animaux à leur faire vivre un déconfinement en douceur

L’e-commerçant lyonnais premium pour les animaux de compagnie, soucieux du bien-être animal, lance chaque année des actions en partenariat avec plus de 70 associations. Cela permet de récolter des fonds et de venir en aide aux animaux en détresse. 20 ans après sa création, l’entreprise a mis en place d’autres opérations, dont « Confinés et mobilisés ». La question du déconfinement fait également partie de l’ordre du jour.

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, Croquetteland est venue en aide à 40 refuges en leur remettant 35 000 euros sous forme de bons d’achat. L’argent a été récolté grâce à l’acte solidaire « Confinés et mobilisés ». Pendant toute la durée du confinement, 1 euro a été reversé aux refuges pour chaque commande passée sur le site.

© Croquetteland

Aujourd’hui, l’équipe continue d’agir pour le bien-être de nos compagnons à 4 pattes en période de déconfinement. Pour ce faire, Croquetteland a demandé à 2 expertes de partager leurs conseils pour vivre cette étape en douceur.

Le bien-être du chat en période de déconfinement

Marion Ruffié, comportementaliste félin, explique que le chat doit retrouver son équilibre intérieur, seul. Soit l’animal a apprécié la présence constante de ses propriétaires, soit, au contraire, il a mal vécu cette proximité.

Pour gérer correctement la reprise de la vie « à la normale » pour son chat, la spécialiste conseille :

pour les personnes en télétravail par exemple, de ne pas caresser tout le temps son chat , notamment quand il a choisi de rester dans une autre pièce, mais également de ne pas répondre systématiquement à toutes ses sollicitations pour ne pas le rendre entièrement dépendant de ses propriétaires ;

, notamment quand il a choisi de rester dans une autre pièce, mais également de pour ne pas le rendre entièrement dépendant de ses propriétaires ; de ne pas marquer les départs et les arrivées . Essayer de le rassurer pourrait augmenter son stress ;

. Essayer de le rassurer pourrait augmenter son ; de lui offrir un environnement stimulant, afin qu’il exerce ses instincts. Il est nécessaire pour le chat d’avoir de quoi s’occuper sans avoir à réclamer l’attention de ses maîtres.

Le bien-être du chien en période de déconfinement

Pour gérer correctement la reprise de la vie « à la normale » pour son chien, Chloé Fesch, éducatrice canin, indique que les changements de rythme peuvent perturber l’animal. Une mauvaise gestion de la solitude et de la frustration, ainsi qu’une mauvaise socialisation pour les chiots constituent les problématiques principales.

Pour aider au mieux son compagnon de tous les jours, la spécialiste recommande :

de respecter une routine stable ;

; d’aider son chien à se dépenser suffisamment tous les jours, à travers des promenades, des jeux ou encore des activités olfactives.

Grâce aux conseils d’experts et sa passion des animaux, Croquetteland donne toutes les clés en main aux possesseurs de chats et de chiens pour vivre ce déconfinement dans les meilleures conditions possibles.