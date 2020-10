Accompagnés du chien robot Spot, des ingénieurs britanniques visitent le site de la centrale nucléaire de Tchernobyl

Spot, le célèbre chien robot développé par l’entreprise américaine Boston Dynamics, a été déployé sur le site de la centrale nucléaire Tchernobyl, théâtre de la catastrophe survenue il y a 34 ans. Le dispositif doit aider les ingénieurs à mesurer et cartographier les niveaux de radiation sur la zone.

Le 26 avril 1986, une explosion avait eu lieu dans l’un des réacteurs de la centrale nucléaire de Tchernobyl, dans l’actuelle Ukraine (qui faisait partie de l’URSS à l’époque). S’en suivait la libération de grandes quantités d’éléments radioactifs. Pour contenir ces émanations mortelles, le site du réacteur avait été enfermé sous un sarcophage géant et les populations évacuées à des dizaines de kilomètres à la ronde.

Depuis, le site faisait l’objet d’une surveillance de la part d’organismes et d’institutions ukrainiennes, mais aussi internationales. Récemment, c’est une équipe d’universitaires britannique qui s’est rendue sur les lieux, comprenant un membre très spécial. Il s’agit de Spot, le chien robot conçu par l’entreprise américaine Boston Dynamics, comme le rapporte Sciences et Avenir. Nous avions d’ailleurs évoqué ce canidé high-tech dans sa version « mini », tractant un poids lourd, en avril 2019.

La machine est connue pour ses remarquables performances, notamment sa capacité à transporter de lourdes charges et à évoluer sur les terrains les plus difficiles. Elle a rejoint, le 26 octobre dernier, les ingénieurs de l’Université de Bristol (sud-ouest de l’Angleterre) arrivés 4 jours plus tôt à Tchernobyl. Ces derniers se servent de Spot comme plateforme pour leurs outils de mesure et de cartographie des niveaux de radioactivité sur le site nucléaire. Une tâche qu’un humain ne pourrait, bien évidemment, pas accomplir en raison de sa dangerosité.

« Nous n'avions encore jamais travaillé dans un environnement aussi difficile qu'ici, à la centrale de Tchernobyl », indique David Megson-Smith, l’un de ces ingénieurs.

Les scientifiques britanniques devraient revenir sur la zone de la catastrophe l’an prochain afin de mettre en œuvre d’autres dispositifs, mais tout porte à croire que Spot le chien robot les y accompagnera encore, au vu de ses aptitudes.