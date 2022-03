Une photographe offre des séances photo émouvantes aux propriétaires et leurs animaux de compagnie en fin de vie

Aux Etats-Unis, une photographe a décidé de proposer gratuitement ses services aux propriétaires d’animaux de compagnie sur le point d’être euthanasiés. C’est l’idée qu’elle a eue pour les aider dans ces moments difficiles.

Lauren Smith Kennedy est une photographe de 28 ans basée à Portland, dans l’Etat du Maine (Nord-est des Etats-Unis). Depuis quelques années, elle réalise des séances photo avec des animaux de compagnie en fin de vie et leurs familles. L’artiste le fait bénévolement, une façon pour elle de soutenir ces personnes et leurs fidèles amis durant les derniers instants qu’il leur reste à vivre.

Ces chiens, chats, rongeurs et autres compagnons sont, pour la plupart, destinés à être euthanasiés car souffrant de maladies en phase terminale ou incurables. Ils ont accompagné leurs humains des années durant et s’apprêtent à quitter paisiblement ce monde. Jusqu’au bout, ils sont entourés, aimés et gâtés.



Lauren Smith Kennedy et les propriétaires de ces animaux conviennent d’un rendez-vous pour le shooting. Pendant la séance photo, elle ne fait que les orienter, sans leur demander de prendre des poses spécifiques. Le but est que les scènes immortalisées soient complètement naturelles et reproduisent fidèlement la relation existant entre ces êtres.



La photographe poste ensuite ces clichés sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, avec l’accord des maîtres. Selon les souhaits de ceux-ci, les images sont en noir et blanc ou en couleur.

Un réseau de photographes bénévoles

« Chaque shooting que j'ai fait a été si spécial, explique-t-elle à Metro. Ils sont tous si aimants et attentionnés ». Toutefois, elle dit avoir été marquée par la séance qu’elle avait eue avec Baxter, un chien souffrant d’une maladie dégénérative. Son propriétaire avait amené un chariot pour faciliter ses déplacements. Pour Lauren Smith Kennedy, cette attitude revêt une grande valeur symbolique, montrant « jusqu’où un maître irait pour aider son animal » et « son dévouement » à l’égard de ce dernier.



La jeune femme reçoit des centaines de demandes chaque semaine. Si elle le pouvait, elle répondrait à chacune d’elles, mais cela lui est évidemment impossible. Elle a alors eu l’idée de créer un réseau réunissant des photographes qui, comme elle, sont disposés à se mettre gratuitement au service des animaux au crépuscule de leur vie et leurs familles. Lauren Smith Kennedy l’a baptisé The Tilly Project.

