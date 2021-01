Abandonné par son ancien propriétaire parce qu'il n'en voulait plus, ce chien errant découvre l'amour un mois après son sauvetage

En Roumanie, des bénévoles avaient réussi à gagner la confiance d’un chien errant très doux et relativement en bonne santé. Ils ont découvert qu’il avait un propriétaire, mais celui-ci leur a fait savoir qu’il n’avait pas l’intention de le récupérer.

Howl Of A Dog est une association de protection animale basée à Resita, ville située dans l’Ouest de la Roumanie, à environ 350 kilomètres de la capitale Bucarest. Quand ses membres ont appris qu’un chien errait près des voies ferrées, ils se sont rapidement rendus sur place pour lui venir en aide, raconte Animal Channel.

L’animal ne se laissait toutefois pas approcher. Le sauvetage était risqué, car un train pouvait passer à tout moment. Les bénévoles ont essayé de le mener vers un endroit moins dangereux, mais il fuyait à chacune de leurs tentatives.

Heureusement, ils avaient pensé à emporter des friandises. En lui proposant ces dernières, ils ont réussi à l’attirer vers eux. Ils lui ont ensuite laissé le temps de s’habituer à leur présence et de les renifler. Quelques caresses plus tard, le chien se laissait aisément poser une laisse autour du cou.

L’équipe de Howl Of A Dog a ainsi pu l’emmener chez le vétérinaire, qui a découvert qu’il portait une puce d’identification. Le chien s’appelait Bobi et son propriétaire habitait à une quinzaine de kilomètres de là. Alors qu’ils croyaient avoir réussi à réunir un animal et son maître, la réponse de ce dernier a été une énorme déception quand ils l’ont eu au téléphone. La personne leur a indiqué qu’il ne voulait plus de Bobi…

Une réaction d’autant plus inattendue qu’il semblait avoir bien pris soin du chien, qui n’était pas maigre (il pesait 18 kg), avait un caractère amical, était castré et pucé, donc. Le seul problème de santé sérieux dont il souffrait était la perte de la vision à l’œil gauche, très probablement consécutive à un accident après son abandon.

Howl Of A Dog a pris Bobi en charge, en attendant de lui trouver une nouvelle famille aimante.

