Abandonné par ses maîtres pour s’être cassé la patte, ce chien a trouvé une famille d’accueil et peut commencer sa nouvelle vie

Les premiers propriétaires de Bullet n’en voulaient plus après sa blessure à la patte. Quelques années plus tard, il mène une vie heureuse entre parcours d’agility et visites aux écoles en tant que chien de thérapie.

De chiot abandonné à chien de thérapie et de concours… Bullet a accompli de très belles choses en 5 ans et a bien l’intention de continuer de le faire.

Alors qu’il était âgé de 4 mois, ce Berger des Shetland s’était cassé la patte pendant que ses maîtres étaient en camping. Ils avaient alors décidé de s’en séparer. Au refuge Heart’s Promise Sheltie Rescue, situé à New Castle en Pennsylvanie, les bénévoles n’en croyaient leurs oreilles en apprenant le motif de l’abandon de la bouche du propriétaire. Ce dernier leur expliquait, en substance, que Bullet était « un bien endommagé » et qu’il allait prend un autre chiot.

© Eloise Milligan

Un belle revanche

Mike Lamont, fondateur et directeur de Heart’s Promise, l’avait accueilli à bras ouverts et en avait pris soin. Il l’avait ensuite confié à l’une des 15 familles d’accueil pennsylvaniennes de son réseau : Eloise et Ray Milligan.

Bullet ne pouvait pas mieux tomber ; les Milligan « avaient adopté 2 Shelties chez nous. Ils en avaient également accueilli plusieurs, […] dont un sénior, Bobo », raconte Mike Lamont à Trib Live.

© Eloise Milligan

Auprès d’eux, à Murrysville, la vie du Sheltie n’est que bonheur et amour. Il enchaîne les séances d’agility et prend part à divers concours, dont celui d’« America’s Favorite Pet », organisé par Paws.org et dont il a atteint les quarts de finale cette année. Bullet est également devenu un chien de thérapie certifié. Eloise Milligan l’emmène régulièrement à l’école locale où elle travaille, où il apporte du réconfort aux étudiants. Plutôt pas mal, pour un « bien endommagé »…

© Heart's Promise Sheltie Rescue

Mike Lamont avait fondé Heart’s Promise en 2011, après avoir vécu une expérience marquante avec une femelle Berger des Shetland appelée Muff-Muff. Auparavant, cette chienne vivait dans le Yukon, au Canada. On lui avait dit qu’elle n’avait plus qu’un mois ou 2 à vivre, tout au plus.

Muff-Muff avait finalement vécu 6 années de plus aux côtés de Mike Lamont. Le jour de sa disparition, il avait fait la promesse de créer un refuge pour venir en aide aux Shelties abandonnés et en sauver autant que possible.

© Heart's Promise Sheltie Rescue

Les Bergers du Shetland, des chiens trop souvent mal compris

Parfois confondus avec le Colley, le Berger de Shetland est un chien très actif, qui a besoin de beaucoup d’exercice et de travail. De nombreuses familles sont surprises par cette demande importante d’activité qu’elles n’arrivent pas à satisfaire, et finissent par s’en séparer. Heart’s Promise prend en charge et place 40 à 50 Shelties chaque année. L’association compte, en grande partie, sur les dons et les collectes de fonds pour fonctionner.

© Heart's Promise Sheltie Rescue