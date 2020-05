Abandonné dans une boîte en carton et comparé à "Frankenstein", ce chiot redécouvre la vie

© Lisa Rettino

Malgré son jeune âge et les sévices dont il avait été victime, le bien nommé Courage a trouvé la force de surpasser toutes les difficultés et de redécouvrir la vie. Le chien a été aidé en cela par une association, puis par sa famille adoptive.

L’histoire de Courage le Pitbull, rapportée par The Dodo, commence durant l’été 2016. A cette époque, il n’était encore qu’un petit chiot de 7 mois. Il avait été découvert abandonné dans un carton, non loin de Detroit dans l’Etat du Michigan, et avait la tête très enflée. Le jeune chien avait été emmené à la police locale, qui l’avait ensuite confié à l’association Detroit Pit Crew Dog Rescue (DPC).

Theresa Sumpter, la fondatrice et directrice de DPC, se souvient que le malheureux quadrupède « faisait penser à Frankenstein. Il ne ressemblait même pas à un chien ». Elle l’a aussitôt emmené chez le vétérinaire. Les examens effectués par ce dernier ont permis de constater que le chiot avait la mâchoire fracturée, l’os zygomatique (sous l’œil) atteint, une patte avant très mal en point et une infection à la tête. La principale crainte était que l’animal souffre de dommages cérébraux irréversibles.

Personne ne disposait du moindre élément sur le passé de Courage, mais d’après les lésions, il était clair qu’on l’avait battu avant de l’abandonner. L’association DPC a posté des photos de lui sur les réseaux sociaux et partagé son récit. Une publication qu’une femme, Lisa Rettino, et son mari ont vue. Le couple avait déjà 2 chiens secourus, Malcolm et Gracie, mais il a tout de suite décidé de l’adopter malgré la grande incertitude quant à son état de santé.

Courage est donc arrivé chez sa nouvelle famille après 15 jours passés chez le vétérinaire. Le Pitbull a vite trouvé ses marques et, en quelques jours, s’est rapproché de ses 2 congénères. C’est surtout avec Gracie qu’il a tissé les liens les plus forts, cette dernière ayant spontanément endossé le rôle de maman de substitution.

Le jeune chien s’est aussi mis à suivre Lisa partout, si bien que celle-ci avait l’impression d’avoir davantage affaire à un « caneton » qu’à un canidé. Elle lui a également appris à s’amuser avec des jouets et l’a aidé à reprendre confiance en lui. Sa patte continuait de susciter de grandes inquiétudes, mais la très bonne nouvelle, c’était que son cerveau était intact.

En janvier 2017, soit 6 mois après son sauvetage, il a finalement dû être amputé de la patte, mais là encore, il s’est vite adapté et a repris le cours de sa nouvelle vie comme si de rien n’était.