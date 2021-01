Abandonné dans un seau avec l'ensemble de sa portée, il découvre sa vocation un an plus tard en devenant un chien policier

Après avoir été sauvé avec ses 3 frères et sœurs, un chien abandonné a été adopté, mais l’expérience a tourné court en raison de son hyperactivité. Il a toutefois trouvé une nouvelle famille : la police.

En juillet 2019, 4 chiots de race Cocker Anglais avait été découverts abandonnés à Redhill, dans le comté du Surrey (sud-est de l’Angleterre). Alors âgés de 6 semaines, ils avaient été laissés dans un seau au milieu d’un jardin.

Les jeunes canidés souffraient de la gale, ainsi que d’infections oculaires et auriculaires. Ils ont tous été pris en charge et soignés. L’un d’eux, appelé Dustin, a eu un cheminement totalement inattendu, comme le raconte NewsChain.

On avait trouvé une famille d’adoption pour ce chien. Toutefois, ses maîtres n’ont pas été capables de gérer son hyperactivité. Dustin avait, en effet, constamment besoin d’être stimulé. Il était toujours dans les starting-blocks. Ils ont fini par le remettre à la RSPCA de Millbrook.

Les bénévoles ont su répondre à son important besoin d’activité. Ils lui faisaient faire beaucoup d’exercice et des jeux faisant appel à son flair. Ils cachaient notamment des balles de tennis un peu partout au refuge et Dustin devait les retrouver. Une discipline dans laquelle il a montré d’excellentes dispositions.

Ses performances ont conduit l’association à contacter la police locale pour lui demander si elle avait l’intention de recruter un chien renifleur. C’est ainsi que Dustin est entré dans les forces de l’ordre et débuté une brillante carrière.

Badger the spaniel went from zero to hero! He was one of four 6-week-old puppies who were abandoned in a bucket in a garden! But he has since gone on to fight crime after successfully training to become a sniffer dog for the @sussex_police dog unit!