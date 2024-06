Un chat de 17 ans trouve du réconfort après la perte de sa maîtresse grâce à un refuge (vidéo)

C’est un Gustav inconsolable qui vit depuis peu dans un refuge de Suède. Et pour cause ; le propriétaire de ce chat est décédé. Dans une vidéo postée par l’association, on le voit et l’entend pleurer son humain.

Perdre son animal de compagnie est une terrible épreuve que tout propriétaire redoute, car il est souvent considéré comme un membre de la famille à part entière. La tristesse est également de mise dans l’autre sens, lorsque l’animal perd son maître ou sa maîtresse. C’est, hélas, ce qu’a vécu récemment un chat sénior répondant au nom de Gustav.

Ce matou à la robe tigrée et âgé de 17 ans est arrivé il y a peu au refuge Kattcenter, situé dans la ville suédoise de Norrtälje, à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de la capitale Stockholm.



@kattcenter / TikTok

Le félin endeuillé apparaît dans une vidéo particulièrement poignante, partagée le 24 mai 2024 sur le compte TikTok du refuge pour chats et relayée par PetHelpful. On y découvre ainsi une créature d’une rare douceur, pourtant fortement endolori par la disparition de son humain. On y entend aussi et surtout ses pleurs qui ont ému de nombreux internautes.

« J'ai 67 ans et les animaux que j'ai seront mes derniers. Je ne veux pas qu'ils traversent ça », a ainsi commenté une utilisatrice postant sous le nom de « harrietDawson47 ». Une autre personne habitant la Floride, a même fait part de son intention d’adopter Gustav et d’arranger son voyage aux Etats-Unis dans ce but. « Ma plus grande peur, c'est qu'ils pensent que je les ai abandonnés », a confié, quant à elle, une certaine Kayla en commentaire.

Le chat en question, lui, paraît à la fois affecté par le fait de se retrouver brusquement dans un endroit qu’il ne connaît pas que par la terrible absence de son propriétaire.

« Où suis-je ? Pourquoi suis-je ici ? Que s’est-il passé ? Où est maman ? Que va-t-il se passer à présent ? », semble-t-il se demander tout en continuant de gémir.

Le deuil animal n’a pas encore livré tous ses secrets

Une chose est sûre, l’équipe de Kattcenter fera tout pour lui trouver une nouvelle famille aimante qui l’aidera à surmonter son immense peine.

L’attitude de Gustav vient nous rappeler qu’il existe probablement une forme de deuil chez les animaux, même si on n’en connaît pas encore tous les secrets. Le chagrin lié à la perte d’un être cher, on a pu le voir chez Cheeto, par exemple. Ce chat roux était inconsolable après la disparition de son ami Bowie.

Par ailleurs, une étude menée en Italie a démontré que le deuil était présent chez les chiens ayant perdu un congénère.