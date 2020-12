Abandonné dans un état critique, un chien touché par la gale et blessé se transforme grâce aux soins des vétérinaires !

Entre l’état dans lequel il était au moment de sa prise en charge et celui actuel, Bahubali a connu une transformation incroyable. On pourrait même la qualifier de miraculeuse, tant les chances de survie de ce chien semblaient faibles.

Chien errant, Bahubali pouvait compter sur la bienveillance d’un groupe d’étudiants qui en prenaient soin et qui lui donnaient régulièrement à manger. Un jour, ces jeunes gens se sont absentés, puis à leur retour, ils ont constaté que le quadrupède qu’ils avaient l’habitude de nourrir avait disparu.

Bahubali est longtemps resté introuvable, jusqu’à réapparaître tout aussi mystérieusement qu’il s’était évanoui dans la nature, mais dans un état de santé qui n’avait absolument rien à avoir avec le sien quand ils s’occupaient de lui. Les étudiants avaient du mal à le croire. Le canidé était extrêmement maigre et avait perdu quasiment tous ses poils à cause de la gale, raconte Paw My Gosh.

Il souffrait également d’une fracture à la patte, de fièvre, d’anémie et de problèmes rénaux. L’animal pouvait à peine bouger et son sort paraissait scellé. Il a toutefois été emmené en clinique vétérinaire et pris en charge par l’association Paws 4 Hope.

Le chien a reçu une variété de traitements, notamment des bains médicamenteux pour venir à bout de la gale. On lui a également posé un plâtre et donné une alimentation adaptée pour l’aider reprendre des forces et du poids.

Petit à petit, sa santé s’est améliorée et il a commencé à révéler sa joyeuse personnalité. Son poil repoussait également.

Sa transformation et sa guérison se poursuivent actuellement au refuge de Paws 4 Hope. La prochaine étape consistera à le stériliser, puis, une fois totalement rétabli, il pourra être proposé à l’adoption pour commencer sa nouvelle vie.

