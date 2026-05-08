Abandonné dans un carton sous la pluie, un Carlin de 14 ans est sauvé par une passante qui rentrait du travail

Ce jour-là, sous la pluie froide d’Afrique du Sud, une passante ne se doutait pas qu’elle allait bouleverser le destin d’une petite chienne âgée, tristement abandonnée sur une route isolée. C’est en rentrant du travail qu’elle a aperçu un carton trempé, d’où dépassait la petite tête de Betsie, un Carlin seul, transi de froid et visiblement terrorisé. Impossible pour elle de détourner le regard et de ne pas demander de l’aide à l’association Pug Rescue South Africa, une association locale spécialisée dans le sauvetage des petits Carlins.

L’automne dernier, dans la province du Cap-Oriental en Afrique du Sud, une femme rentrait du travail sous une pluie froide lorsqu’elle est passée près d’une carrière isolée en périphérie de la ville. Habituellement déserte en raison de son terrain rocheux et difficile d’accès, l’endroit ne semblait abriter aucune présence. Pourtant, elle y a aperçu un carton abandonné, d'où dépassait une petite tête poilue...

Une rencontre improbable sous la pluie

En s’approchant, la femme s’est alors retrouvée face aux yeux tristes d’un femelle Carlin âgée qui avait été abandonnée. Touchée, elle a immédiatement mis à l’abri la boule de poils chez elle pour la protéger du froid et de l’humidité, tout en sachant qu’elle ne pourrait pas s’en occuper durablement.

© Pug Rescue South Africa

La bonne samaritaine a alors cherché de l’aide sur un groupe WhatsApp de protection animale, ce qui l’a menée à l’association Pug Rescue South Africa. Sa fondatrice, Cheryl Gaw, a toute de suite accepté d’intervenir malgré la distance (11 heures de route séparaient l’animal de ses sauveurs !) et a organisé le transfert du Carlin, baptisé Betsie, vers un vétérinaire.

L’examen a alors révélé qu'il s'agissait d'une chienne d’environ 14 ans souffrant d’une sévère otite, d’une maladie de peau nécessitant des soins réguliers, ainsi que d’une tumeur à l’estomac.

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© Pug Rescue South Africa

Après cela, la petite chienne a été confiée à une famille d’accueil. Comme l’a expliqué Cheryl Gaw à The Dodo, « Betsie ne voulait pas être seule », ajoutant qu’il avait fallu beaucoup de temps pour qu’elle recommence à faire confiance aux humains.

Avec de la patience et de la bienveillance, la boule de poils s’est toutefois progressivement apaisée, jusqu’à retrouver le bien-être et l’amour dont elle avait été visiblement privée.

© Pug Rescue South Africa

« La reine qu'elle a toujours mérité d'être »

Après un long voyage en voiture, Betsie a enfin pu être prise en charge par Cheryl Gaw au refuge Pug Rescue South Africa. Grâce à des soins constants, la chienne a peu à peu repris du poil de la bête. Elle a bénéficié d’une alimentation adaptée, de bains réguliers et de traitements pour l’aider à se remettre.

© Pug Rescue South Africa

Mais c’est surtout la compagnie rassurante d’autres Carlins qui lui a redonné confiance. La petite chienne a également subi avec succès l’ablation de sa tumeur et a traversé sa convalescence avec une force remarquable, entre repos et promenades en chariot sous le soleil.

« Elle a été sortie de cette boîte, enveloppée d’amour et mise en sécurité. », a expliqué l’association sur Facebook. « Aujourd’hui, elle vit comme la reine qu’elle a toujours mérité d’être. » Et c’est parfaitement résumé !

Désormais installée pour de bon chez Cheryl Gaw, Betsie s’épanouit pleinement dans sa nouvelle vie.

L’histoire de cette « Carlin retraitée », a en outre profondément ému la communauté de Pug Rescue South Africa, qui reçoit aujourd’hui des dons du monde entier pour soutenir ses soins. La petite chienne a même eu l’honneur de figurer en couverture du calendrier 2026 du refuge ! Un heureux dénouement pour cette boule de poils qui n’aura jamais plus à craindre d’être à nouveau abandonnée.

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L’info Woopets – Comment aider concrètement une association animale ?

Même avec peu de moyens, chacun peut aider les refuges animaliers comme celui de Cheryl Gaw, qui sont souvent malheureusement saturés face aux nombreux abandons. Concrètement, voici ce que vous pouvez faire :