Abandonné avec sa laisse, ce chien retrouve espoir grâce à une famille d'accueil et reçoit de nombreuses demandes d'adoption

Trigger s’est retrouvé au refuge du jour au lendemain et était totalement déprimé. Sa tristesse a touché ses bienfaiteurs en plein cœur et ceux-ci ont tout fait pour le réconforter. Sur internet, le senior a reçu énormément de soutien de la part des internautes. Certains se sont déjà manifestés pour l’adopter.

Trigger, un Épagneul Breton de 12 ans, n’a pas pu profiter de la retraite qu’il méritait. Une situation de vie difficile l’a conduit tout droit au Helping Yorkshire Poundies, refuge anglais basé à Rotherham. Les premiers instants ont été difficiles et le quadrupède s’est rattaché à ce qui lui restait de son ancienne vie, soit sa laisse, pour se réconforter.

Sur Facebook, ses sauveteurs n’ont pas souhaité détailler les raisons de son abandon. Ils ont simplement demandé à leur communauté de ne pas juger le maître de Trigger, car il se trouvait dans « une situation difficile » selon leur témoignage. Quoi qu'il en soit, le quadrupède avait besoin de soins en urgence.

Helping Yorkshire Poundies / Facebook

Un état de santé préoccupant

Ce dernier était en mauvaise santé et souffrait notamment de sous-poids. Il avait perdu l’appétit, était léthargique et de façon générale, Trigger était très déprimé : « Il était fermé et c’était un petit garçon très triste » écrivaient ses sauveteurs sur Facebook.

Ceux-ci ont davantage eu le cœur brisé en le voyant tenir sa laisse comme s’il s’agissait d’un trésor. Il ne l’avait pas lâchée depuis son arrivée, précisait The Star, et dormait même avec. C’était son réconfort, le seul objet familier dans ce nouveau monde plein d’incertitudes. Ce qu’il ne savait pas encore, c’est que plus personne ne le laisserait tomber.

Un soutien réconfortant

Ses bienfaiteurs ont tout fait pour lui montrer qu’il était bien entouré. Ils n’étaient pas les seuls, car lorsque son histoire a été partagée sur les réseaux sociaux, des dizaines d’internautes lui ont apporté leur soutien. Des dons financiers ou d’objets ont été effectués pour l’aider, mais le toutou a aussi reçu de nombreuses demandes d’adoptions.

Pour l’instant, il se repose au sein de sa famille d’accueil et va d’ailleurs beaucoup mieux qu’à son arrivée : « Il est déjà plus vif et plus fort » pouvait-on lire. Il lui faudra encore un peu de temps pour guérir physiquement et psychologiquement, mais il est sur la bonne voie !