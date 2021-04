Abandonné au parc, ce chiot a été adopté par un couple qu’il finit par surprendre

Au parc, un groupe d’amis découvre un petit chiot abandonné. Il a été ensuite adopté par un couple amoureux. Le jeune chien a ensuite grandi pour surprendre sa famille.

Un groupe d’amis se baladait au parc lorsqu’ils ont découvert un tout petit chiot couché dans l’herbe. Ce dernier s’est relevé et s’est mis à poursuivre le groupe. Ils ont ainsi décidé qu’ils ne doivent pas le laisser ainsi. Le jeune chien était si maigre et son état général dégradé.



Les amis ont ainsi transféré le chiot vers un vétérinaire pour qu’il vérifie son état de santé et scanne sa puce électronique. Le docteur n’a pas pu identifier le chien, ce qui a poussé les jeunes gens à partager ses photos sur les réseaux sociaux afin de retrouver sa famille. N’ayant pas reçu de retour positif, ils ont proposé le chiot en adoption.

C’est là qu’interviennent Katy et Jacob Bywater qui étaient à la recherche d’un chiot à adopter. Le couple a ainsi pris en charge le jeune chien qu’ils ont nommé Strider. Ce dernier semblait très timide et ne jouait guère, comme s’il ne savait pas comment le faire.



À l’âge de 10 semaines et après une visite du vétérinaire, Strider a été identifié comme un croisement de Bouvier Australien et de Beagle. C’était une bonne nouvelle pour le couple qui était à la recherche d’un chien de petite taille.

Comme le temps passait, la taille du chien augmentait. Il était clair qu’il ne s’agit pas d’hybride de petite taille. Un test d’ADN a confirmé cette théorie. Strider s’est avéré, en fait, issu d’un croisement de Chien de montagne des Pyrénées et de Bouvier Australien.

A lire aussi : Sur le point d'être euthanasiés, les adieux émouvants entre ces deux chiens leur permettent d'être sauvés !

En effet, il a grandi pour devenir plus extraverti et joueur. Il adore courir et jouer avec les membres de sa famille et accepte tout type de jouet. La nuit il dort avec ses parents dans leur chambre.



Malgré la surprise, le couple ne veut pas s’en débarrasser de leur jeune chien, ils l’adorent de plus en plus.