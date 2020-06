Abandonné agonisant dans une poubelle, ce chien a été retrouvé juste à temps pour être pris en charge

En examinant Phoenix, les vétérinaires pensaient que les chances de survie de cette chienne trouvée dans une poubelle étaient très faibles. Elle a toutefois su renaître de ses cendres tel le légendaire oiseau de feu, d’où le choix de son nom d’ailleurs.

L’histoire de Phoenix, rapportée par The Dodo, remonte au mois de mars 2015. Elle avait alors été découverte au milieu de détritus et son état de santé était très inquiétant. La chienne avait d’abord été prise en charge par le service de contrôle des animaux de la ville de New York, avant d’être transférée au Sean Casey Animal Rescue. Dans ce refuge de Brooklyn, on avait l’habitude des cas extrêmes, et celui de Phoenix en était bien un.

« Quand elle est arrivée, Phoenix […] n’avait plus la force de bouger. Sa respiration était très faible, ses yeux roulaient, sa température extrêmement basse et elle souffrait d’une lacération infectée au niveau d’une patte avant », apprenait-on à son sujet sur la page Facebook de l’organisation new-yorkaise. Malgré le pronostic pessimiste des vétérinaires, les bénévoles avaient la ferme intention de sauver la chienne. La suite des évènements leur a donné raison.

Quelque temps plus tard, Phoenix était de nouveau capable de tenir sur ses pattes, puis elle a recommencé à marcher. Sa blessure à la patte était guérie. Mieux encore, la chienne remuait la queue. Ses progrès étaient suivis par de nombreuses personnes via la page Facebook de Sean Casey Animal Rescue. Parmi elles, un toiletteur qui a promis des toilettages gratuits à vie pour Phoenix une fois celle-ci adoptée.

A la mi-mai, la chienne a effectivement trouvé une famille d’adoption, comme l’a annoncé le refuge. La nouvelle vie de Phoenix pouvait débuter…

