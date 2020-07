Abandonné à son sort, un Pitbull affamé évite le pire transformé par l'amour des secours !

Une chienne est retrouvée affamée et esseulée. Elle est sauvée de la mort de justesse.

Kimmy est une chienne Pitbull âgée de 1 an. Lorsque Second Chance Rescue la retrouve, elle était dans un état de maigreur très sévère, comme le rapporte le Dodo.

Les membres du refuge ne savent pas combien de temps la chienne a été seule dans les rues de New York. Errant et déambulant, elle n’avait que la peau sur les os. Elle affichait un air abattu et se croyait perdue. Mais elle a vite découvert que les personnes qui l’entouraient étaient capables de la sauver en lui prodiguant de l’amour.

Très rapidement et au bout de quelques semaines à peine, Kimmy a repris des kilos. Elle était donc en mesure de quitter la clinique vétérinaire.

Aujourd’hui, la chienne est en parfaite santé. Elle a montré des progrès considérables en un temps record. Elle a également pu découvrir ce qu’il en était que d’être entourée par des personnes aimantes. La chienne qui n’a qu’un an méritait une seconde chance. Sa vie commençait à peine et elle n’aurait peut-être jamais trouvé la chance de pouvoir recommencer à zéro.

A la recherche d’une famille d’adoption, le refuge Second Chance Rescue a mis une annonce sur les réseaux sociaux. Dans cette dernière, le parcours difficile et le caractère combattif de la chienne sont soulignés. De même qu’il est rappelé que la chienne a un tempérament tout à fait adorable et qu’elle n’attend qu’une chose, c’est de trouver une famille aimante à qui prodiguer son affection.