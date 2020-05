À mains nues, il fabrique un refuge paradisiaque pour tous les animaux errants qu'il sauve !

© Capture d'écran YouTube

La personne dont il est question ici déploie des trésors de créativité pour construire des abris originaux pour les chiens errants qu’elle recueille.

Sur la chaîne YouTube Wilderness TV, on peut découvrir plusieurs vidéos d’un jeune homme vivant en Thaïlande et construisant, à mains nues et en pleine nature, des maisons toutes aussi surprenantes les unes et que les autres. Ces abris ne sont pas destinés aux humains, mais aux chiens errants qu’il sauve.

L’une de ces séquences montre les différentes étapes de l’édification d’un château fort pour 4 chiots. Tout y est : tours fortifiées, remparts surmontés de créneaux, fossé, pont-levis… L’ensemble est même joliment décoré de fleurs et tapissé d’herbe, pour le plus grand plaisir des petits locataires.

Dans cette vidéo, on découvre tout d’abord la mise en place de la structure interne en bois de l’élément central du château, qui est la niche à proprement parler. Le jeune homme la recouvre ensuite d’argile, construit le petit escalier et pose le tapis d’herbe. Par la suite, il laisse les chiots explorer leur nouvelle maison, les nourrit et les lave.

Vient alors la construction des remparts, puis celle des douves, qu’il creuse et tapisse d’argile pour les rendre étanches, avant d’installer le circuit d’eau avec des bambous. Il fixe également des petits moulins à eau, installe le pont-levis et, cerise sur le gâteau, fait venir des poissons qu’il plonge délicatement dans le fossé rempli d’eau.

Un petit paradis pour les chiots qui peuvent s’y réfugier et jouer à volonté. N’hésitez pas à visionner les autres vidéos de la chaîne. Elles valent toutes le détour.

