À la recherche de Vinny, son chien d’assistance perdu, une famille espère un miracle de Noël

Carlos Vazquez est très attaché à son chien d’assistance, Vinny. Lorsque celui-ci s’est échappé de la maison d’un ami de Glen Cove (New York, États-Unis), il était effondré. À l’approche de Noël, Carlos et sa famille espéraient de tout cœur qu’un miracle leur permettrait de revoir rapidement leur chien bienaimé.

Depuis le 20 décembre dernier, Carlos Vazquez et sa famille n’ont presque pas dormi tant ils s’inquiétaient pour Vincenzo (Vinny). Alors qu’il se trouvait chez un ami de la famille à Glen Cove dans l’État de New York, le toutou a profité d’une livraison de pizza pour sortir de la maison et s’enfuir. Depuis, la famille Vazquez l’a cherché sans relâche comme le relate News 12.

Vinny, un soutien émotionnel et physique

Vinny a une place particulière au sein de la famille. Ce jeune Labradoodle miniature de 15 mois est en effet le chien d’assistance de Carlos qui ne fait rien sans lui. Il l’aide aussi bien émotionnellement que physiquement.

Dans les années 1980, Carlos Vazquez a été impliqué dans un terrible accident qui lui a valu une prothèse de jambe. L’an dernier, alors qu’il travaillait comme brigadier scolaire, l’homme a également été heurté par une voiture et il est toujours en train de se remettre de cet accident.

La présence de Vinny à ses côtés lui est donc indispensable et Carlos espérait un miracle de Noël pour retrouver son toutou. Il l’a obtenu 2 jours plus tard, aux premières heures du 27 décembre…

Un travail d’équipe

Grâce à une belle coopération entre de nombreux volontaires, Vinny a été capturé à 4 h 45 du matin dans une zone boisée près d’une voie ferrée, à un peu plus d’un kilomètre de l’endroit où il s’était échappé.

Kelly Brach, la directrice de Professional Pet Trackers, avait utilisé 5 chiens pour traquer l’odeur du petit fugueur jusqu’à cette zone.

Susan Raso, la fondatrice de l’organisation à but non lucratif, Cat Wrangler Rescue Inc., avait ensuite pris le relais en utilisant des caméras et une technologie unique pour piéger Vinny.

Le petit chien a été retrouvé sale et couvert de tiques, mais il se portait bien. Il a aujourd’hui retrouvé sa famille à la plus grande joie de tous.

Carlos était particulièrement ému de retrouver son chien qui est tout pour lui : « Je ne pouvais pas m’arrêter de pleurer, j’étais si heureux. », a-t-il déclaré bouleversé.

La famille Vazquez est bien évidemment reconnaissante envers tous ceux qui ont aidé à sauver Vinny et affirme qu’ils sont désormais des « amis pour la vie ».