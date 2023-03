À court d’argent, cette femme ne mange plus qu’un seul repas par semaine afin de subvenir aux besoins de ses chats

En ces temps difficiles, les abandons d’animaux ne cessent d’augmenter. Bon nombre de propriétaires de chiens et de chats ne se jugent plus capables de subvenir aux besoins de leurs colocataires à 4 pattes, mais pour Yasemn Kaptan, c’est différent. Cette Britannique se sacrifie au quotidien pour assurer le bien-être de ses compagnons félins.

Yasemn Kaptan, 46 ans, vit au nord de Londres avec son partenaire, Erdinc Hassain. Tous les 2 partagent leur foyer avec leurs chats âgés de 17 ans, qu’ils considèrent comme leurs « petits bébés » depuis toujours. Pour eux, il est essentiel que leurs animaux ne manquent de rien.

Une année difficile

La vie de Yasemn est pourtant mise à rude épreuve depuis un certain temps. Après avoir découvert qu’elle était atteinte d’ostéoporose l’an dernier, elle a dû quitter son emploi et s’est donc retrouvée au chômage. Cette situation l’a menée à rencontrer d’importantes difficultés financières, d’autant plus que son conjoint souffre lui aussi d’une maladie (une sclérose en plaques).

Yasemn Kaptan

« À l’heure actuelle, j’ai très peu de moyens. Je reçois une allocation hebdomadaire de 80 € et une pension mensuelle de 450 €, qui me permet de payer le loyer et les factures. Le reste de mon argent est consacré à mes chats. Ce sont eux qui m'aident à tenir le coup », a-t-elle confié au Mirror.

Une maîtresse prête à tous les sacrifices

Les achats de croquettes, de litière et de friandises représentent un coût élevé pour Yasemn, mais pour elle, il est impensable de négliger le bien-être de ses chats. « Je ne me débarrasserai jamais d’eux. Je les ai depuis qu’ils sont tout petits, ils ont grandi avec nous », a-t-elle déclaré.

Yasemn Kaptan

Yasemn n’hésite plus à se sacrifier pour ses animaux : depuis un an, elle ne prend plus qu’un seul vrai repas par semaine pour pouvoir nourrir ses chats. Elle dit boire du thé pour couper sa sensation de faim, et a déjà perdu 5 kilos depuis qu’elle a réduit sa consommation de nourriture.

Yasemn Kaptan

« Mon partenaire s’inquiète pour moi, mais je m’y suis habituée, même si je pleure souvent. Je crois que je vais m’en sortir et que les choses vont s’arranger », a ajouté Yasemn. Malgré la fatigue omniprésente, elle continuera de faire du bien-être de ses chats une priorité, dans l’espoir de pouvoir sortir la tête de l’eau le plus tôt possible.