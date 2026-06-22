6 chiens de chasse vivant dans un enclos de fortune et un cabanon obscur sont secourus, leur détenteur menace leurs sauveurs

Après plusieurs signalements, 6 chiens de chasse d’une maigreur alarmante et détenus dans des conditions catastrophiques ont été sauvés. Certains animaux vivaient dans un petit enclos sale, d’autres à l’intérieur d’un cabanon plongé dans l’obscurité. Grâce à l’intervention de l’association Action Protection Animale et des forces de l’ordre, les canidés sont aujourd’hui entre de bonnes mains. Ils bénéficient de soins appropriés au refuge de Saumur.

Action Protection Animale (APA) a dépêché des enquêtrices chez un chasseur, après avoir reçu plusieurs signalements faisant état de chiens maigres régulièrement en divagation et après avoir identifié leur détenteur. Accompagnées de la gendarmerie, les bénévoles ont découvert 3 chiens de chasse enfermés dans un petit enclos couvert d’excréments.

« Le propriétaire affirme alors ne détenir que ces trois chiens, explique l’organisation sur son site web, pourtant, alors que le contrôle se poursuit, les gendarmes et nos enquêtrices entendent des bruits provenant d’un petit cabanon fermé situé à proximité. Des grattements résonnent derrière la porte. Interrogé à ce sujet, le chasseur affirme qu’aucun animal ne se trouve à l’intérieur. Mais la réalité est tout autre. »

© Action Protection Animale

Des menaces à l’encontre des intervenants

En ouvrant l’abri de fortune, les intervenants tombent nez à truffe avec 3 autres chiens survivant dans l’obscurité totale. « Eux aussi sont dans un état de maigreur extrême, précise APA, enfermés jour et nuit dans cet espace exigu, sans lumière naturelle, ce petit groupe vivait dans des conditions intolérables. »

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Leur détenteur, qui a rapidement compris que ses animaux allaient être saisis, a alors commencé à faire preuve d’agressivité. « Il a notamment proféré des menaces à l’encontre des intervenants, allant jusqu’à évoquer l’utilisation de son fusil contre les personnes présentes, ajoute l’association, face à cette situation particulièrement tendue, un second équipage de gendarmerie a dû être dépêché sur les lieux afin de sécuriser l’intervention. Malgré les intimidations, nos équipes n’ont pas cédé. »

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« Aucun chien ne mérite de vivre dans la faim, la saleté, et l’enfermement »

Comme le révèle APA, les 6 chiens de chasse ont été sauvés et remis entre les mains bienveillantes des membres du refuge de Saumur. Enfin aimés et en sécurité, les rescapés recoivent des soins, de l’alimentation et des témoignages d’affection. Ils pourront commencer une nouvelle vie, plus adaptée à leurs besoins.

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« Cette affaire rappelle une nouvelle fois que derrière certaines pratiques se cachent encore des animaux privés du strict minimum vital, conclut Action Protection Animale, aucun chien ne mérite de vivre dans la faim, la saleté, et l’enfermement. Aucun chien ne mérite d’être considéré comme un simple outil. Pourtant, pour de nombreux chiens utilisés pour la chasse, cette réalité reste malheureusement quotidienne. »

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