5 mois après avoir vécu le pire, ce chien prend un nouveau départ grâce au vétérinaire qui l'a sauvé

En février dernier, Church était dans un état critique après avoir été traîné derrière une voiture. Aujourd’hui, ce chien miraculé se porte beaucoup mieux et a même une nouvelle famille aimante, celle du vétérinaire qui l’a soigné.

Church se remet de ses traumatismes physiques et psychologiques après avoir été victime d’actes de cruauté il y a 5 mois. Ce chien a non seulement été sauvé, mais il a aussi été adopté, comme le rapportait WJHL ce lundi 26 juillet.

En février, le Dr Gary Andes, de la clinique vétérinaire Andes-Straley à Kingsport, dans l’Etat du Tennessee, était choqué en admettant ce canidé en urgence. L’animal souffrait de terribles blessures et il avait été laissé pour mort. Des individus venaient, en effet, de le traîner derrière une voiture sur le parking d’une église, à quelques pas de là. Une scène horrible, filmée par une caméra de surveillance.

Le vétérinaire et son équipe ont travaillé d’arrache-pied pour lui sauver la vie et l’aider à recouvrer la santé. « Nous sommes très heureux de son évolution, mais cela n'a pas été facile », raconte le Dr Andes. Pendant de longues semaines, le quotidien de Church était rythmé par les changements de bandages, les traitements et les collerettes vétérinaires.

Physiquement, le quadrupède est « guéri à 95% », explique le spécialiste, qui ajoute toutefois que Church gardera des séquelles à vie de cette épreuve, notamment de l’arthrite.

L’animal a également été affecté sur le plan émotionnel. Il lui a fallu beaucoup de temps pour réapprendre à se fier aux humains. Il a même fallu l’endormir lors de certains soins, tant il avait peur des gens. Heureusement, ce n’est plus le cas aujourd’hui grâce au formidable travail déployé par le Dr Andes. « Il devient de plus en plus confiant chaque jour. Maintenant, quand il rencontre de nouvelles personnes, il n'a pas d'appréhension, il est amical », assure son sauveur.

Church logiquement adopté par son vétérinaire, les autorités continuent d’enquêter

Sauveur qui est aussi devenu son nouveau propriétaire. Gary Andes a, en effet, annoncé l’avoir adopté. L’homme et le chien étaient devenus extrêmement proches. Leurs liens ne faisaient que se raffermir à mesure qu’ils passaient du temps ensemble.

A l’issue de son hospitalisation, Church avait pris l’habitude d’accompagner le vétérinaire tous les jours sur son lieu de travail. Ils ne pouvaient plus se passer l’un de l’autre. Sa décision d’en faire le nouveau membre de sa famille tombait totalement sous le sens. Church est désormais un chien heureux, aimé et ayant compris qu’il n’a plus rien à craindre.

Pour leur part, les autorités locales tentent toujours d’identifier ses bourreaux. Le bureau du shérif du comté de Sullivan indique disposer d’indices susceptibles de le mettre sur la piste des auteurs de cet acte ignoble. Les enquêteurs appellent les éventuels témoins à les contacter pour les aider à boucler cette enquête et faire en sorte que les responsables en répondent devant la justice.

