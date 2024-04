« 44 % des pet-parents ayant vécu dans leur jeunesse avec un animal de compagnie ne conçoivent pas leur vie sans un petit compagnon »

Les animaux de compagnie ont toujours fait partie de la vie de l'Homme, mais leur place au sein des foyers a considérablement évolué. Aujourd’hui, nous assistons à l’émergence d’un phénomène de société appelé « pet-parentalité ». Experte en nutrition pour chats et chiens depuis 20 ans, Ultima se penche sur ce mouvement et a à cœur d’accompagner ceux qu’elle a plaisir d’appeler les « pet-parents ». Zoom sur les dernières études menées à sa demande pour comprendre le lien unique entre les êtres humains et leurs boules de poils, ainsi que ses innovations.

L’importance des animaux de compagnie dans notre vie

Acteur incontournable du marché du petfood, Ultima s’intéresse de près à la relation qui unit l’Homme et l’animal. Une étude menée par Opinion Way pour la marque en 2023 révèle que 91 % des pet-parents considèrent leurs chiens et leurs chats comme des membres à part entière de leur famille. Pour la majeure partie d’entre eux (94 %) l’adoption d’une adorable boule de poils est une décision majeure, un engagement pour le meilleur et pour le pire.

Attentifs à leurs petits protégés, ils n’hésitent pas à passer du temps à interagir avec eux. Selon l’enquête, les parents consacrent 14 heures par semaine en moyenne à leurs chats, et 21 heures par semaine à leurs chiens. « 89 % déclarent que si avoir des animaux demande en effet du temps, ils trouvent cela justifié. Un chiffre qui montre bien l’importance de nos animaux dans notre vie et leur place au sein de notre foyer », souligne Ultima dans un communiqué.

Bien plus que des « animaux de compagnie », ces partenaires du quotidien ont un impact positif sur leurs adoptants. Ils contribuent à leur épanouissement et à leur évolution personnelle. « 69 % des pet-parents expriment explicitement le sentiment d’être devenus des personnes meilleures, poursuit la marque, la plus grande part des pet parents de chiens et de chats disent que leur existence est plus heureuse depuis que leurs animaux en font partie (83 %). »

Conscients que l’alimentation de leurs amis à 4 pattes s’avère décisive pour leur bien-être physique et mental, les pet-parents s’y investissent pleinement. 60 % d’entre eux font en sorte que leur chien ou leur chat aime la nourriture qu’ils leur donnent. Leur objectif principal ? Combiner plaisir et santé !

Ultima, une marque engagée auprès des pet-parents

Les animaux de compagnie ont une place de choix dans le cœur des Français. D’après une étude réalisée par YouGov France cette année, « 44 % des pet-parents ayant vécu dans leur jeunesse avec un animal de compagnie ne conçoivent pas leur vie sans un petit compagnon ». Autre fait marquant ? Près de ¾ des répondants « conçoivent que nous pouvons préférer avoir un chat ou un chien plutôt qu’un enfant. Une réponse partagée à 81 % par la jeune génération (18-24 ans) et à 78 % par les 25-34 ans ».

Cette enquête menée par YouGov pour Ultima prouve l’importance des animaux de compagnie dans les foyers, et la montée en puissance de la pet-parentalité en France. Cette place grandissante accordée à l’animal s’explique par le bonheur qu’il nous apporte tous les jours. Comme le souligne Ultima, « il nous rend plus heureux, plus humain, il nous rend la vie meilleure ».

Parce que le bien-être animal fait partie de l’ADN de la marque, cette dernière s’engage auprès des pet-parents et ne cesse d’innover afin de répondre à leurs exigences. Pour les accompagner au mieux au quotidien, Ultima s’entoure d’Hélène Gateau, vétérinaire, journaliste et experte de la pet-parentalité. En 2023, l’heureuse dog mom avait marqué les esprits avec la publication de son livre Pourquoi j’ai choisi d’avoir un chien (et pas un enfant).

« Nos animaux, au même titre que nos enfants, sont des êtres sensibles et vulnérables : rien d’étonnant que l’on puisse nourrir un sentiment de parentalité à leur égard », déclare la spécialiste.

D’ailleurs, certains Français (21 % des répondants à l'étude) considèrent leur animal comme leur enfant.

Ultima Sticks Dentaires 90 g (7 sticks) : 1,95 € / 180 g (14 sticks) : 3,35 € (prix marketing conseillés)

Ultima développe de nouveaux aliments par amour pour les chats et les chiens

Parce que l’alimentation est le premier geste d’amour envers son animal de compagnie, Ultima lance 2 innovations majeures. La première ? Une gamme de friandises destinée aux petits chiens pesant moins de 10 kg (disponible en magasin en avril 2024) :

Des sticks dentaires, qui contribuent à réduire l’accumulation de tartre et de la plaque dentaire. Ils permettent également de contribuer à des gencives saines et une haleine fraîche.

Des mini bouchées intenses composées de 95 % de viande. Dénuées de colorants, d’arômes artificiels et de sucres ajoutés, ces friandises à la texture moelleuse sont rangées dans un sachet fraîcheur au format poche (idéal pour les promenades !).

Des biscuits enrichis en vitamines A, D, E et C ; d’autres en fibres.

Ultima Les Incroyables Biscuits : 3,99 € (prix marketing conseillé)

Ultima Mini Bouchées Intenses : 1,99 € (prix marketing conseillé)

Ultima a également développé 4 nouvelles recettes de croquettes, issues d’un mix de protéines animales, végétales et alternatives (disponibles en magasin en avril/mai 2024) : Ultima Pro+ pour chats stérilisés et pour petits chiens.

Ces produits (au poulet ou au saumon) sont sans conservateurs, sans colorants artificiels et sans sucres ajoutés.

A lire aussi : Un chien disparu 8 mois plus tôt mobilise toute une communauté à 2000 kilomètres de l'endroit où vit sa famille

Ultima Pro+ croquettes pour chats stérilisés : Variété Poulet : 6,39 € / Variété Saumon : 6,39 € (prix marketing conseillés)

Ultima Pro+ croquettes pour petits chiens : Variété Poulet : 5,99 € / Variété Saumon : 5,99 € (prix marketing conseillés)

Plus d'infos sur Ultima, ses engagements et ses produits en cliquant ici.