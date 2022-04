400 jours d'attente dans un refuge pour ce chien désespéré et boudé à cause de son apparence

© RSPCA

Ayant perdu une grande partie de son pelage, Jay paraît quelque peu différents des autres chiens du refuge, où il attend sa chance depuis plus d’un an. Malgré tout, les bénévoles ne désespèrent pas de le voir rejoindre enfin une famille aimante un jour.

Jay n’est pas le moins affectueux des chiens ni le plus doux, mais les visiteurs du refuge où il vit ne semblent pas s’intéresser à lui. La situation perdure depuis janvier 2021, date de son arrivée à la RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals). Ses anciens propriétaires s’étaient séparés de lui parce qu’ils n’étaient plus en mesure de s’en occuper, raconte The Dodo.

Au refuge, tout le monde l’adore. Ce chien âgé de 9 ans ne manque pas de qualités, mais il est desservi par sa santé et son apparence. A cause d’allergies, il ne lui reste plus que quelques poils ça et là sur le corps. De ce fait, les potentiels adoptants lui préfèrent systématiquement les autres pensionnaires de la structure d’accueil.



RSPCA

« Bien qu'il soit petit, il compense cela par sa personnalité, dit Carmen Cole, de la RSPCA. Nous espérons vraiment que quelqu’un voie au-delà de son manque de poils et puisse ainsi se rendre compte qu'il a beaucoup d'amour à donner ».



RSPCA

400 jours d’attente

Cela fait maintenant 400 jours qu’il attend d’être adopté. L’équipe du refuge ne perd pas espoir. Tous restent persuadés que la chance finira par tourner, car il a tout pour faire un merveilleux compagnon.

RSPCA

Jay a besoin de maîtres disposés à poursuivre ses soins et à lui assurer un régime alimentaire bien spécifique. Sa future famille doit être sans autre animal de compagnie ni enfant, et posséder idéalement un petit extérieur clôturé pour lui permettre de jouer en toute sécurité.