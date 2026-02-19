« 4 propriétaires sur 10 prêts à faire évoluer leurs habitudes pour le bien-être de leur animal », Agria partage ses conseils pour passer un bon hiver

Chaque année, l’hiver nous enlace froidement. Lorsque cette saison pointe le bout de son museau blanc, de nombreuses personnes ressentent un « coup de mou » accentué par le froid. À cette période de l’année, où les jours raccourcissent et la lumière naturelle se fait plus rare, le rythme biologique des humains peut être perturbé. Mais qu’en est-il de nos petits compagnons ? Comme le souligne Agria , pionnier et spécialiste de l’assurance pour animaux, des changements comportementaux liés à la baisse de luminosité et à la modification des routines peuvent être observés chez nos amis à 4 pattes. Voici quelques conseils pour bien les accompagner.

Souvent, l’hiver est pour les êtres humains synonyme de chocolats chauds, de plaids douillets et de films de Noël. Cette saison, parée de son long manteau blanc, affecte notre énergie, nos humeurs, ainsi que nos habitudes. Mais que se passe-t-il du côté des chiens et des chats qui égayent nos vies ?

Bien qu’ils ne soient pas concernés par le même trouble affectif saisonnier que l’Homme, nous pouvons observer des changements comportementaux liés à la baisse de luminosité et à la modification des routines. Comme le rappelle Agria, qui propose des assurances pour nos petits compagnons, la lumière naturelle joue un rôle central chez eux. « Elle agit comme un signal pour l’organisme, indiquant quand il est temps d’être actif ou, au contraire, de se reposer », explique Agria dans un communiqué.

Comme nous, les adorables boules de poils partageant notre quotidien possèdent une horloge biologique interne, que nous appelons « rythme circadien ». Il s’agit d’un mécanisme naturel, qui leur permet de réguler leurs cycles de veille, de sommeil, d’activité et de repos, en fonction de l’alternance entre le jour et la nuit. « En hiver, lorsque les journées raccourcissent et que l’exposition à la lumière diminue, cette horloge interne doit s’ajuster », poursuit le spécialiste de l’assurance pour chiens et chats.

Des propriétaires prêts à faire évoluer leurs habitudes pour préserver le bien-être de leur animal

Quand la nature s’endort en attendant l’arrivée du printemps, nous pouvons remarquer une baisse d’énergie ou un besoin de sommeil plus important chez nos animaux de compagnie. De plus, leur comportement paraît globalement plus calme, et leurs périodes d’activités ont tendance à se décaler.

Physiologiques et normaux, ces changements peuvent s’accentuer par les modifications de routine propres à l’hiver. En règle générale, les sorties deviennent plus courtes, les stimulations sont réduites et la présence humaine s’avère différente. Cet ensemble de bouleversements peut apporter du stress ou de l’inconfort à nos compagnons à 4 pattes, raison pour laquelle il convient de les accompagner au mieux durant cette période de l’année.

Pour la petite anecdote, « 40 % des propriétaires de chiens et 33 % des propriétaires de chats se disent prêts à tout envisager pour améliorer la qualité de vie de leur animal », selon une enquête réalisée en 2025 par l’assurance pour animaux Agria. Environ 4 propriétaires sur 10 sont prêts à faire évoluer leurs habitudes, « mais seulement jusqu’à un certain point ».

Prendre soin de son chien ou de son chat nécessite des ajustements quotidiens

Certes, la prise de conscience concernant le bien-être de nos fidèles compagnons en hiver progresse. Mais comment les accompagner au mieux et quels ajustements effectuer durant la saison froide ? Agria a des conseils au poil !

En effet, le spécialiste de l’assurance pour animaux recommande :

De maintenir une routine rassurante (horaires réguliers pour les repas, les sorties et les moments d’interaction…).

De stimuler l’activité de votre boule de poils, même à l’intérieur pour préserver son équilibre émotionnel (jeux d’occupation et de réflexion…).

D’adapter l’exercice physique (sorties quotidiennes ajustées à la météo…).

Vous avez ainsi toutes les clés en main pour soutenir votre chien ou votre chat en attendant le doux et lumineux réveil de Dame Nature…