4 chiots Cockers Anglais sur 5 retrouvés après leur disparition lors d'un cambriolage, la police lance un appel à témoins pour retrouver le dernier

La police de Durham, dans le nord-est de l’Angleterre, a annoncé une très bonne nouvelle le lundi 28 octobre sur sa page Facebook. « 4 des chiots ont été retrouvés et se reposent à présent au poste de police Bishop Auckland », peut-on lire dans cette publication relayée par la BBC.

Les chiots dont il est font partie de la portée mise au monde 7 semaines plus tôt par Freckles, une chienne de race Cocker Spaniel qui était dans le désarroi le plus total, tout comme ses propriétaires d’ailleurs, depuis l’enlèvement des jeunes canidés lors d’un cambriolage perpétré la nuit du dimanche 27 octobre.



Durham Constabulary / Facebook

Le 5e et dernier chiot est toujours introuvable. Les policiers pensent qu’il a été vendu et lancent d’ailleurs un appel à témoin dans l’espoir de le localiser pour le ramener sain et sauf auprès de sa famille.



Durham Constabulary / Facebook

D’après la BBC, 2 individus, un homme et une femme, ont été interpellés car suspectés d’être impliqués dans le vol survenu à Kelloe, village du comté de Durham.

« Poursuivons nos efforts et retrouvons le dernier chiot »

La police de Durham a tenu à adresser « un énorme merci à notre communauté en ligne pour avoir relayé notre appel. Poursuivons nos efforts et retrouvons le dernier chiot ».

Au Royaume-Uni comme dans bon nombre d’autres pays, les forces de l’ordre et les associations de protection animale constatent une recrudescence spectaculaire des vols de chiens, en particulier ceux appartenant à des races très recherchées, au cours des dernières années. Ces enlèvements prennent différentes formes : entrée par effraction dans les maisons et élevages, recours à la violence – parfois armée – lors de promenades, etc.

L’identification, les changements de trajets de balades, l’apprentissage du rappel et la vérification régulière des systèmes de sécurité (clôtures, alarmes, caméras…) font partie des mesures préventives à adopter pour protéger son chien contre les voleurs.