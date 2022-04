4 chiens dénutris et négligés secourus par une association et la police, une plainte déposée contre le propriétaire

4 chiens dénutris et négligés secourus par une association et la police, une plainte déposée contre le propriétaire

Dans le Val-d’Oise, 2 chiennes et 2 chiots ont été arrachés à leurs terribles conditions de vie par Action Protection Animale. Si tous souffraient de négligence, c’est l’état de l’un des canidés, femelle Malinois extrêmement maigre et faible, qui suscite le plus d’inquiétude.

Une chienne Berger Belge Malinois et 3 Bergers d’Anatolie ont été sauvés par Action Protection Animale et la police dans une propriété de Bonneuil-en-France (95), rapportait Le Parisien le lundi 25 avril.

D’après la présidente d’APA Anne-Claire Chauvancy, les chiens vivaient dans des conditions « ignobles ». Une femelle Kangal et ses 2 chiots étaient enfermés dans une cabane de 4 m2, tandis qu’une Malinoise squelettique était enchaînée à un autre abri. Evoluant au milieu de leurs déjections, ils n’avaient pas d’eau à leur disposition, ni nourriture décente ; l’équipe de l’association n’ont découvert que de vieilles croquettes pour chat.



Action Protection Animale

L’association était intervenue dimanche après un signalement. Il était d’abord question d’un chien privé de nourriture, mais le constat dressé par les bénévoles, accompagnés de la police municipale d’Arnouville et d’agents du commissariat de Gonesse, était bien pire.

La chienne Berger Belge Malinois de 4 ans est si dénutrie et faible qu’elle n’est plus capable d’aboyer et a toutes les peines du monde à se tenir sur ses pattes. Appelée Clara, elle ne pèse que 12 kilogrammes, soit la moitié du poids normal d’une femelle adulte de cette race. Elle a été admise en urgence en clinique vétérinaire, et sa survie est encore loin d’être acquise.



Action Protection Animale

Plainte pour abandon volontaire

Anne-Claire Chauvancy et son équipe ont été tout aussi choquées par les explications fournies par le propriétaire. Selon ce dernier, « c’était la chienne qui ne voulait pas manger » et il affirmait avoir prévu de l’emmener chez le vétérinaire le jour de l’arrivée de l’association et des forces de l’ordre. Alors que, toujours d’après lui, la perte d’appétit de l’animal durait depuis un mois.

A lire aussi : La réaction adorable d'un chien pris en flagrant délit de « vol de jouet » dans une animalerie (vidéo)



Action Protection Animale

L’intéressé, qui ne voyaient visiblement en eux que des chiens de garde, fait l’objet d’une plainte pour abandon volontaire, déposée par APA.

Des cas comme celui-ci, l’association Action Protection Animale en rencontre malheureusement trop souvent. L’aide qu’elle apporte à ces animaux en détresse est des plus précieuses, et tout un chacun peut la soutenir dans cette mission, notamment en achetant la BD solidaire Confidences.