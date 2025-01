3 chiots abandonnés dans le froid et blottis les uns contre les autres pour se réchauffer se voient offrir un avenir radieux

Livrés à eux-mêmes dans la rue et essayant tant bien que mal de supporter le froid, 3 chiots ont trouvé le salut après leur découverte par un passant, puis leur prise en charge par une association.

Sealy a beau être dans le Texas, un Etat réputé pour sa chaleur écrasante, elle n’échappe pas aux vagues de froid hivernales. Ces chutes de température spectaculaires ne facilitent pas le quotidien des animaux sans abri. Une situation que 3 chiots Bergers Allemands ont récemment connue après leur abandon, rapporte The Dodo.

Le trio canin a été découvert devant un immeuble d’habitation de la ville texane. Les jeunes quadrupèdes âgés approximativement de 7 semaines avaient trouvé refuge sous un banc public et restaient blottis les uns contre les autres dans une tentative désespérer de se réchauffer.



Sauver Des Chiens German Shepherd Rescue

Par chance, un passant les a repérés et a décidé de leur venir en aide. Il n’était pas en mesure de les héberger lui-même, mais les a installés dans une pièce vide de la résidence et leur a offert des couvertures. Il a aussi et surtout parlé d’eux sur un groupe Facebook dédié à la communauté locale.

Sa publication et son SOS ont été vus par une habitante qui a alerté l’association Sauver Des Chiens German Shepherd Rescue. Entretemps, elle est allée les chercher pour s’occuper d’eux chez elle.

« Ses enfants sont rapidement tombés amoureux des chiots et se sont donné pour mission de prendre soin d'eux », explique Kylie Jackson, membre du conseil d'administration et responsable des médias sociaux de l’association, à The Dodo.

Les chiots ont été lavés et traités contre les puces. Ils étaient en assez bonne santé et ravis d’avoir un toit au-dessus de la tête et de la nourriture à volonté. Les enfants de leur bienfaitrice les ont appelés Artemis, Hephaestus et Squirt.



Sauver Des Chiens German Shepherd Rescue

Bientôt prêts pour l’adoption

Les 3 jeunes Bergers Allemands ont ensuite été confiés à une famille d’accueil par Sauver Des Chiens German Shepherd Rescue. Ils sont heureux, ne manquent de rien et s’épanouissent dans leur nouveau foyer.

A lire aussi : La propriétaire d'un jeune Labrador montre en une minute à quoi ressemble la vie avec un chiot survolté (vidéo)



Sauver Des Chiens German Shepherd Rescue

Artemis, Hephaestus et Squirt seront proposés à l’adoption une fois leur vaccination complète. Kylie Jackson est convaincue qu’ils n’auront pas à attendre longtemps de découvrir leur maison pour toujours, car ils ont tout pour combler leur future famille de bonheur. « Ils adorent jouer et ont rapidement adopté leur jouet préféré, une pieuvre en peluche », dit, en effet, la responsable.