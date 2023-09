2,4 milliards d’euros levés pour la Pet Tech en France depuis 2000, mais des dizaines de projets attendent d’être financés

Plus que jamais, l’animal de compagnie est considéré comme un membre à part entière de la famille. Les maîtres n’hésitent pas à mettre la main à la poche pour garantir le bien-être de leurs compagnons poilus, ce qui fait qu’ils représentent aujourd’hui un marché en plein essor. Le secteur de la Pet Tech, qui rassemble les solutions high tech dédiées aux animaux, profite à la fois de cet attachement sans cesse croissant des familles pour leurs amis canins, félins et autres, et des progrès technologiques considérables (objets intelligents et connectés, intelligence artificielle…).

En Europe, ce sont ainsi 4 milliards d’euros qui ont été levés dans ledit secteur depuis 2000. La France fait figure de premier de la classe, avec 2,4 millions d’euros mobilisés dans le développement de produits et services exploitant les dernières technologies au service du bien-être des animaux de compagnie.

Entre accessoires connectés, dispositifs de géolocalisation, plateforme de pet-sitters, BioTech ou encore petfood, ces innovations séduisent les propriétaires français de chats, chiens, oiseaux et NAC qui y voient le moyen d’améliorer le quotidien de ces derniers sur divers plans : bien-être, santé, alimentation, éducation, jeux…

Aider les porteurs de projets Pet Tech à attirer les investisseurs

La Pet Tech, ce sont 35 000 emplois créés en France au sein d’entreprises qui rivalisent de créativité pour proposer des solutions toujours plus performantes. Pourtant, on recense aujourd’hui une vingtaine de start-ups aux idées prometteuses, mais ne parvenant pas à trouver les sources de financement nécessaires à la concrétisation de leurs projets. Elles pâtissent d’un contexte économique difficile touchant la plupart des secteurs et faisant que les investissements ralentissent.

C’est là qu’intervient SantéVet, qui se donne pour mission de mettre l’univers de la Pet Tech en avant afin d’encourager les investisseurs à soutenir ces entreprises œuvrant pour le bien-être animal. C’est d’ailleurs dans cette logique que le leader de l’assurance santé animale avait mis en place son Pet Tech Observatory, observatoire des innovations technologiques pour animaux de compagnie. Les chiffres cités plus haut font partie des précieuses informations sur le secteur dévoilées à l’occasion du FDDAY 2023 s’étant tenu le 20 septembre dernier.

Les grandes villes françaises se démarquent, mais la Pet Tech est aussi en essor dans les campagnes

On y apprend, par ailleurs, que parmi les 1600 entreprises identifiées dans le monde de la Pet Tech, une majorité conçoit des produits et services tournés vers les besoins primaires de l’animal : petfood et compléments alimentaires (30% des entreprises et plus de 45% des salariés), santé (pharmacie, biotech, outils à destination vétos, applications e-santé…) et garde.

A lire aussi : Récemment adoptée, une chienne exprime sa gratitude envers sa maîtresse et émeut des milliers d'internautes (vidéo)

A l’échelle française, les villes les plus en vue dans ce domaine sont Paris, Toulouse, Lyon et Lille. On constate également une activité soutenue dans les régions rurales à travers la création de projets industriels et agricoles consacrés à la Pet Tech.

Pour en savoir plus et découvrir l’intégralité de ces chiffres, rendez-vous sur pet-tech-observatory.com.