2 unités des garde-côtes mobilisées pour secourir un chien perdu depuis 2 jours et coincé sous une falaise

Introuvable depuis 2 jours, un chien s’était retrouvé en mauvaise posture sous une falaise, avant d’être repéré par des promeneurs. Envoyées sur les lieux, 2 équipes des garde-côtes locaux ont monté une opération de sauvetage délicate.

Les garde-côtes du Sud-ouest de l’Angleterre ont porté secours à un chien coincé sur le littoral et qui était perdu depuis 2 jours, rapportait Devon Live ce dimanche 8 août.

La disparition du canidé en question avait été signalée par ses maîtres l’avant-veille dans le secteur de Hope Cove / Bolberry, dans le comté du Devon. Ils n’avaient plus de nouvelles de l’animal jusqu’à hier ; il avait été vu en détresse par des promeneurs, qui ont aussitôt alerté les secours.

2 équipes de sauvetage des garde-côtes locales ont été dépêchées sur place, celles de Bigbury on Sea et de Prawle Point en l’occurrence. Les secouristes ont pu rapidement localiser son emplacement avec précision. Le quadrupède était pris au piège à mi-hauteur de la falaise à Bolt Tail, un promontoire naturel situé au sud-ouest de Hope Cove dans le district de South Mas.

L’intervention était complexe, mais elle s’est déroulée à la perfection. Le chien a été récupéré sain et sauf, puis remis à sa famille après avoir été réhydraté. C’est ce qu’a indiqué dans un tweet Drew Parkinson, commandant des garde-côtes de la région.

After going missing in the Hope Cove/Bolberry area two days ago, this lucky pup was spotted by some walkers yesterday evening half way down a cliff at Bolt Tail.



Coastguards from @BigburyOnSea and @PrawlePointCG carried out a cliff rescue to bring him back to safety. pic.twitter.com/EmQu5EV0iy

