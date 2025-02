2 Chihuahuas réquisitionnent tous les lits de leur maison, forçant leur ami Labrador à dormir sur une peluche (vidéo)

Les Chihuahuas d’Elizabeth ont l’habitude de se partager un panier, sachant qu’ils sont de petite taille et qu’ils aiment faire la sieste ensemble. Toutefois, il leur arrive parfois d’avoir envie de plus d’espace. Ils s’accaparent alors le coussin de leur congénère Labrador, qui n’a vraisemblablement pas son mot à dire.

Elizabeth, connue sous le pseudonyme @liz2swag sur TikTok, est l’heureuse propriétaire de 3 chiens. Les 2 premiers sont des Chihuahuas, tandis que le second est un Labrador au pelage noir. Nous pourrions alors penser que le grand chien n’aurait aucun mal à s’imposer face aux 2 autres, mais il n’en est rien. Une vidéo récente prouve qu’il n’a pas toujours le pouvoir à la maison, au contraire.

Comme de nombreux grand chien, le Labrador a un peu de mal à se rendre compte qu’il n’est pas aussi petit que ses congénères : « Il a environ 5 ans et ce n'est qu'il y a environ un an qu'il a commencé à réaliser consciemment qu'il n'avait plus la taille d'un bébé de 5 mois ».

@liz2swag / TikTok

Un chien docile

La boule de poils peut physiquement se montrer imposante face aux Chihuahuas, mais elle n’en a pas conscience. En revanche, ceux-ci ne sont peut-être pas très grands, mais ils ont une confiance solide et un tempérament de feu. S’ils décident de quelque chose, leur ami canin n’a pas son mot à dire. Dans une vidéo partagée sur TikTok et relayée par Newsweek, les 2 petits chiens apparaissent paisiblement en train de dormir.

Ils s’étendent dans un panier moelleux et profitent de cette sieste agréable sans se soucier du reste. Le chien noir, quant à lui, est allongé sur ce qui semble être une peluche. Il est évident que ce n’est pas l’option la plus confortable, mais il accepte son sort sans contester. Il faut dire qu’il n’a pas vraiment le choix !

La propriétaire des quadrupèdes a expliqué avoir acheté un panier pour le Labrador et un autre pour les Chihuahuas. Ceux-ci étant de petite taille, ils avaient suffisamment d’espace pour s’allonger tous les 2. D’autant plus qu’ils dorment ensemble habituellement, ce qui ne devait donc pas représenter un problème. Cependant, c’était avant de connaître le plaisir d’avoir son propre lit confortable et de pouvoir s’étendre de tout son long.

Le Labrador, quant à lui, semble simplement se contenter de ce qu’il a. Elizabeth devrait songer à racheter un panier, car les petits chiens ne lâcheront pas les leurs de si tôt !