2 chiens victimes d'un dognapping après le vol de la voiture de leur propriétaire. L'un d'entre eux retrouvé sous un pont !

Sans nouvelles de sa chienne depuis 1 mois et le vol de sa voiture dans laquelle elle se trouvait, un homme a enfin appris la nouvelle qu’il espérait tant. L’animal venait d’être retrouvé sous un pont, amaigri mais sain et sauf.

Une chienne est de retour auprès de sa famille près d’un mois après sa disparition, consécutive au vol du véhicule de son maître. Un récit rapporté par KSTP TV ce lundi 13 décembre.

Le 15 novembre dernier, Justin Inman, qui habite Hudson dans l’Etat du Wisconsin, s’était arrêté à un restaurant par cette journée particulièrement froide et venteuse. Il avait laissé ses 2 chiens, dont une croisée Carlin / Boston Terrier de 3 ans appelée Harper, au chaud dans son 4x4. Le moteur était en marche pour faire fonctionner le chauffage.



Justin W Inman / Facebook

A sa sortie de l’établissement, la voiture s’était volatilisée avec Harper à son bord. Son congénère, lui, avait réussi à en sauter avant le démarrage, et Justin Inman a pu le récupérer. Une caméra de surveillance couvrant le parking avait filmé le vol.

Justin Inman a ensuite pu localiser son véhicule grâce à l’ordinateur portable qui se trouvait à l’intérieur. C’est ce qui a permis à la police d’arrêter rapidement le voleur, un homme de 29 ans répondant au nom de Bradley Bear Downwind. Il avait fait un accident dans la foulée de sa fuite. Harper restait introuvable.

Son maître était extrêmement inquiet. Il ignorait si elle avait survécu au crash et si elle pouvait résister au froid et à la faim. Pour lui et sa famille, les journées et nuits d’angoisse se succédaient.

Harper aperçue sous un pont

Jusqu’au dimanche dernier et cet appel inespéré reçu de la part d’un témoin, lui annonçant qu’il venait d’apercevoir un chien ressemblant à Harper sous un pont, à 30 minutes de là. Justin Inman s’est immédiatement rendu sur les lieux et, s’aidant de sa lampe-torche, a effectivement reconnu son amie à 4 pattes. Elle est venue vers lui en courant dès qu’il l’a appelée par son nom.



Justin W Inman / Facebook

« Harper est officiellement la fille la plus dure que j'aie jamais rencontrée », dit son propriétaire dans une publication Facebook racontant leurs retrouvailles. Il précise que sa chienne a perdu du poids, mais qu’elle a été vue par un vétérinaire et son état de santé ne suscitait aucune inquiétude. Elle a simplement besoin de se reposer et de s’alimenter pour retrouver des forces.