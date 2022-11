2 chiens et leur maître piégés dans l'incendie de leur maison. Grâce à un passant, tous espèrent un miracle !

Grâce à un passant alerté par la fumée, puis aux pompiers, un homme et ses 2 chiens ont pu survivre à l’incendie ayant éclaté à leur domicile. L’un des canidés avait été retrouvé inconscient à l’intérieur de l’habitation.

2 chiennes, dont une sauvée in extremis et réanimée par les pompiers, ont réchappé au feu ayant dévasté la maison de leur maître, rapportait NEMOnews le mercredi 23 novembre.

Ce sauvetage a eu lieu en fin d’après-midi le mardi 22 novembre à Newark, dans l’Etat du Missouri. Un habitant de la ville voisine de Knox City, Brandon Wolter, passait devant la maison en question quand il a vu de la fumée en jaillir et est passé à l’action.

Il y a trouvé le propriétaire, Bill Peterson, qui lui a demandé de l’aider à retirer l’urne contenant les cendres de sa défunte femme. Brandon Wolter s’est exécuté, bravant l’épaisse fumée qui envahissait déjà la maison.

Entretemps, les secours sont arrivés. Outre les pompiers locaux, on comptait également ceux des communes de Knox City et de Novelty, ainsi que leurs collègues du comté de Lewis. Ils étaient assistés d’ambulanciers, d’adjoints du shérif, de la police routière de l’Etat du Missouri et d’agents de la compagnie d’électricité.

Les soldats du feu ont inspecté les pièces une par une, découvrant l’une des 2 chiennes de Bill Peterson étendue par terre, inconsciente. Lucy Lou a aussitôt été enveloppée dans une couverture et évacuée par le pompier Zachary Sharpe, qui l’a ensuite confiée à son collègue Robbie Walter. Ce dernier l’a fait monter à bord d’une ambulance, où les secouristes Deanna McKenzie et Dave McGinnis lui ont administré de l’oxygène et un traitement au salbutamol pour la réanimer.

« Tout à coup, elle a poussé un grand soupir »

« Nous pensions qu’elle allait mourir. Elle respirait à peine et ne bougeait pas, raconte Deanna McKenzie. Tout à coup, elle a pris une profonde inspiration et poussé un grand soupir ». Peu après, Lucy Lou pouvait à nouveau marcher.



L’autre chienne, nommée Lizzy, était déjà sortie saine et sauve de l’habitation en flammes. Bill Peterson est, lui aussi, indemne.

D’après les pompiers, c’est un feu allumé dans un baril qui était à l’origine de l’incendie. Ce dernier a détruit totalement les 2 hangars de la propriété et partiellement la maison. Bill Peterson, Lizzy et Lucy Lou ont été hébergés par un proche pour la nuit. La Croix Rouge américaine aidera à la famille à trouver un logement durable.