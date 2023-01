2 chiennes abandonnées dans un piteux état entament un nouveau chemin vers une vie meilleure

C’est dans un parc de l’Illinois, aux États-Unis, qu’ont été retrouvées Joy et Noël en plein mois de décembre par des agents de police. Ces âmes en peine ont été confiées à un refuge, et aujourd’hui, elles attendent sagement de taper dans l’œil de leur famille éternelle.

Patch revenait le 15 décembre dernier sur les mésaventures de Joy et Noël, 2 chiennes âgées de 6 mois environ, qui ont été abandonnées au Central Bark Dog Park à Lemont, aux États-Unis. Les policiers ont été les premiers à leur porter secours, avant de les confier aux bénévoles de Ruby Whiskers Animal Rescue (refuge pour animaux).

Un abandon qui ne les avait pas laissées indemnes

Ces pauvres petites boules de poils n’avaient pas été épargnées par leur séjour à l'extérieur, bien qu’il fut impossible de savoir combien de temps elles y avaient été laissées, selon Kim Arias, fondatrice du refuge. « Ce devait être au minimum quelques heures pendant la nuit. »

En effet, elles affichaient une maigreur importante (15 kg au lieu d’une vingtaine), étaient couvertes de boue, mais celle qui suscitait le plus d’inquiétudes était Noël. La chienne avait une plaie ouverte sur le corps, pour laquelle elle fut rapidement soignée chez Naperville Animal Hospital.

« Elles sont si douces et gentilles »

Aujourd’hui, les sœurs « copies conformes » ont été stérilisées, et elles vont beaucoup mieux. Elles vivent ensemble en famille d’accueil, où elles reçoivent tout l’amour et tous les soins dont elles ont tant besoin, et attendent d’être adoptées dans leur foyer éternel, comme on le voit sur ce post Facebook.

A lire aussi : Un chien errant apporte du réconfort à une femme en pleurs dans un cimetière (vidéo)

Les membres du Ruby Whiskers Animal Rescue sont ravis de leur avoir offert un nouveau départ dans la vie. À leurs yeux, Joy et Noël méritent le meilleur !