Victime de l’errance, ce chat goûte enfin aux joies de la vie d’intérieur

Quand le pauvre Garfield a été retrouvé dans la rue, il était rongé par les asticots. Des bons samaritains vont heureusement tout faire pour lui redonner goût à la vie, et lui permettre de reprendre confiance en lui.

Les aventures de ce chat roux du nom de Garfield se déroulent dans le New Jersey, aux États-Unis, et sont rapportées par le magazine Love Meow. Ce félin a été retrouvé dans la rue il y a quelques mois par Whitney Malin, une sauveteuse d’animaux qui fut rapidement inquiète de son état.

Une vie difficile à l’extérieur

« Garfield était dévoré vivant par des asticots et avait une plaie ouverte dans le dos » racontait-elle sur Facebook. La boule de poils a heureusement reçu tous les soins nécessaires auprès d’un vétérinaire, dont une opération, et a ensuite rejoint le toit chaleureux d’une famille d’accueil.

L’objectif de Laura et Josh, ses nouveaux gardiens, était de rebooster la confiance du pauvre félin. Garfield était un peu méfiant à ses débuts, mais tout ce qu’il voulait, c’était de l’amour.

En route vers un avenir meilleur

Et heureusement, avec beaucoup de tendresse et de patience, le chat est peu à peu sorti de sa coquille. Il a dévoilé toute sa personnalité en étant joueur, gourmand, et très câlin. Il a rapidement appris à s’allonger sur les genoux de ses humains préférés pour recevoir toutes les caresses qu’il mérite.

Laura et Josh ont réussi à prouver à Garfield que les humains n'étaient pas si méchants que cela, et que lui aussi avait le droit à une vie remplie d'amour et de joie.

Une fois parfaitement rétabli, le chat au doux pelage a rejoint son foyer pour la vie en compagnie de Cory et Guy. Le couple a craqué pour ce gentil garçon, et Whitney, qui était présente à ses débuts, « ne pourrait pas être plus heureuse » de l’issue de cette histoire.

A lire aussi : Une chatte s’agace de voir son maître dans son coin préféré, et provoque une scène hilarante (vidéo)