2 Cavaliers King Charles Spaniel deviennent les héros d'un Lévrier et de ses compagnons en détresse piégés par la marée

Certains chiens, à l'instar de Pupstar et Miss Zsa Zsa, font preuve de courage quel que soit le danger. Les 2 femelles ont réalisé un acte remarquable sur la plage de Hunstanton, dans le Norfolk (Angleterre), pour sauver la vie d'un Lévrier et de ses compagnons.

Amanda Knight, 52 ans, et son époux ont emmené leurs chiens Pupstar, 11 ans, et Miss Zsa Zsa, 7 ans, sur le bord de mer. La soirée s'annonçait belle et tranquille, lorsqu'un accident est subitement arrivé. L'éditrice et blogueuse, qui dirige le média en ligne The Barking Bugle, a aperçu une femme et ses animaux dans une situation délicate, alors que la marée était montante.

« Nous avons vu cette dame avec ses 2 chiens se débattre dans l'eau, ne réalisant peut-être pas que le troisième, un Lévrier, était coincé sur le banc de sable derrière elle. Il avait trop peur de nager », a-t-elle expliqué à Team Dogs. « La dame a appelé à l'aide, alors mon mari a traversé à gué, essayant d'atteindre le chien. »

Mais à la grande surprise d'Amanda, les courageuses Miss Zsa Zsa et Pupstar ont également décidé d'apporter un coup de patte. La première a couru dans l'eau avec son os rose entre les dents, mais elle a été contrainte de faire demi-tour en raison d'un courant trop fort. Quant à Pupstar, elle a nagé précipitamment vers la femme en détresse.

« J’étais tellement choquée de la voir partir comme ça. Ce n'est pas un grand chien et nager à contre-courant pouvait être dangereux », a confié l'Anglaise. « Heureusement, un homme l'a attrapée et l'a ramenée. »

© The Barking Bugle

Des chiennes courageuses

Bien que leur attention soit louable, la paire de Cavaliers King Charles Spaniel risquait de se mettre en danger. Pupstar et Miss Zsa Zsa sont restées sur la plage, où elles n'ont cessé d'aboyer pour encourager leurs propriétaires à sauver la dame et ses 3 compagnons. Tous, dont le Lévrier coincé sur un banc de sable, ont été ramenés en sécurité sur le rivage.

Nouvelle dans la région, « elle n'était pas au courant de la situation avec la marée », a indiqué Amanda Knight. « Elle est juste sortie faire une promenade et ne pensait pas que cela allait lui arriver. Elle était donc très reconnaissante. »

Pupstar et Miss Zsa Zsa ont été félicitées par une ribambelle d'internautes. Impressionnée par leur bravoure et leur sens de l'entraide, leur propriétaire les a récompensées avec de délicieuses friandises ce soir-là !