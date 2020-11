19 chiens transportés illégalement dans des conditions déplorables interceptés lors d'un contrôle routier

Lors d’une opération de contrôle de camions menée en Charente par plusieurs services, notamment la gendarmerie et les douanes, un véhicule transportant illégalement des chiens a été intercepté. Pour plusieurs d’entre eux, ces canidés convoyés dans de mauvaises conditions n’étaient accompagnés d’aucun document.

La vente et le transport d’animaux de compagnie sont strictement réglementés, a fortiori lorsqu’ils ont lieu entre différents pays. Le conducteur d’un camion transportant 19 chiens, n’ayant justement pas respecté la législation en vigueur, a été intercepté ce jeudi matin, alors qu’il les emmenait en l’Angleterre en provenance de l’Espagne. Des faits rapportés Charente Libre.

Une intervention qui a eu lieu lors d’une opération de contrôle routier menée en coordination par plusieurs services, au niveau de l’aire de Maine-de-Boixe (16) sur la RN10 dans la direction Sud / Nord. Ciblant les poids lourds et les utilitaires de moins de 3,5 tonnes, elle a mobilisé des agents des douanes, de la gendarmerie, de la DDCSPP (direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations), de la DREAL (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) et de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi).

Dans le véhicule en question se trouvaient des chiens de races et de tailles très variées, dont un Berger Belge Malinois et un Whippet. Les autorités ont tout d’abord relevé les mauvaises conditions sanitaires dans lesquelles ces animaux faisaient le voyage. En revanche, les canidés eux-mêmes sont dans un « état correct », d’après une intervenante dont on peut entendre les propos dans le reportage ci-dessous.

Par ailleurs, parmi ces 19 chiens, 5 n’avaient aucun document. Attestations de transport, niveau de nettoyage et de désinfection ont également été examinés de très près par les services concernés.

Les animaux ont très probablement été retirés et confiés à un refuge.