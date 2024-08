19 chiens extirpés d’une pension canine aux pratiques effroyables attendent de retrouver leurs maîtres

Le 25 juillet dernier, une enquête de négligence animale a conduit le service animalier du comté de Loudoun dans une pension de Middleburg, en Virginie (États-Unis). Sur place, les membres de l’organisme ont été pris d’effroi en découvrant des animaux en très mauvaise posture. Ceux-ci ont immédiatement été saisis et une plainte a été déposée.

Ce récit tragique commence par les soupçons d’un habitant du coin, qui a remarqué que quelque chose n’était pas normal dans cette pension. Il a contacté les autorités compétentes et a fait part de ses inquiétudes, ce qui a mené à l’ouverture d’une enquête.

Loudoun County Animal Services / Facebook

Une situation déconcertante

Au vu des éléments, le service animalier du comté de Loudoun a décidé de se rendre sur place et a découvert avec effroi les conditions de détention des animaux. Ceux-ci étaient censés être gardés et choyés en l’absence de leur maître, mais c’était tout le contraire. Cages insalubres et étroites, gamelles d’eau vides et retournées, les besoins primaires des animaux étaient loin d’être comblés.

Au total, « 24 chiens et chats vivant dans des conditions qui menaçaient immédiatement leur vie, leur santé et leur sécurité » précisaient les sauveteurs sur Facebook dans une publication relayée par Wtop News. Malheureusement, 5 canidés ont perdu la vie avant l’arrivée des secours. Les autres ont été pris en charge et placés dans des chenils pour leur sécurité.

Un procès en attente

La plupart disposaient d’une puce électronique. Un propriétaire aimant les attendait quelque part, ne se doutant pas de l’enfer qu’ils avaient vécu jusqu’à présent. Toutefois, les maîtres devront attendre le 7 août prochain, soit la date du procès contre la pension, pour pouvoir récupérer leur animal selon la procédure : « Nous sommes certainement impatients de les ramener dans leurs familles » déclarait Nina Stively, la directrice de service de contrôle local.

Les investigations se poursuivent pour comprendre comment une telle situation a pu arriver.