180 chiens et chats détenus dans des conditions dangereuses pour leur survie ont été extraits d’une maison insalubre

Les policiers et les pompiers de la ville de Brick Township ont récemment été les témoins d’une terrible scène de désolation. Leur intervention ne s’est pas faite sans risque, mais elle a permis de sauver la vie de nombreux animaux sans défense, livrés à eux-mêmes dans un environnement particulièrement néfaste.

Global News revenait il y a quelques jours sur les tristes mésaventures de chiens et de chats dans l’état du New Jersey, aux États-Unis. Ils vivaient dans des conditions atroces, enfermés dans des cages et entourés de leurs propres excréments, jusqu’à ce que leurs sauveteurs se présentent à eux.

Des animaux victimes de cruauté

C’est un appel anonyme qui a donné l’alerte aux agents de police de Brick Township le 2 décembre dernier. En arrivant sur les lieux, les officiers Smith et Lanni ont été intrigués par de nombreux aboiements, mais surtout par une odeur si nauséabonde qu'elle envahissait tout le quartier.

Ocean County Scanner News

Ces éléments suspects les ont menés dans la maison, où ils s’attendaient à trouver une trentaine d’animaux. Mais en progressant à l’intérieur, ils rencontreront finalement 180 chiens et chats détenus dans des conditions particulièrement néfastes.

Le logement était si insalubre qu’il n’inspirait absolument pas confiance aux agents de police. Ils ont alors fait appel à une équipe spécialisée dans les matières dangereuses afin de poursuivre l’intervention.

Tous les animaux n’en sortiront malheureusement pas indemnes

Et il aura fallu 10 longues heures à ces pompiers spécialisés pour venir à bout de ce sauvetage périlleux. Dans la bataille, 135 chiens et 35 chats ont été ôtés du terrible calvaire dans lequel ils tentaient de survivre, mais 2 d’entre eux vont malheureusement y laisser leur vie, et 8 autres seront confiés à des vétérinaires en urgence.

A lire aussi : En 7 ans, cette dame au grand coeur et son association ont sauvé 1200 chiens blessés, négligés ou risquant l'euthanasie

Ocean County Scanner News

Les animaux restants ont été placés en refuge, et peuvent à présent prétendre à une nouvelle vie en toute sérénité. Les occupantes de la maison ont été arrêtées pour cruauté envers les animaux, et à ce jour, l'enquête suit son cours.