Les 14 et 15 mars, Paris Animal Show vous invite à plonger dans l’univers fascinant des animaux de compagnie et de l’adoption responsable

C’est une date à entourer dans votre agenda. Le week-end du 14 et 15 mars, Paris Animal Show fait son grand retour à Porte de Versailles. Rendez-vous incontournable des amoureux des animaux, il offre une immersion au poil dans l’univers animalier et prône l’adoption responsable. D’ailleurs, aucune vente n’est autorisée sur place.

Vous êtes passionné par les boules de poils, de plumes et d’écailles ? Paris Animal Show, le salon incontournable des animaux de compagnie où la vente est interdite, repointe le bout de son museau les 14 et 15 mars. De nombreux chats, chiens et NAC (nouveaux animaux de compagnie, comme les reptiles) seront présentés au public dans un cadre chaleureux et immersif.

Au programme de cette nouvelle édition ? Une exposition féline, où vous pourrez découvrir 39 races fascinantes et admirer près de 1 000 chats. Comme chaque année, le meilleur ami de l’Homme sera également présent. Dans le Village des chiens de race, vous aurez l’occasion de croiser des petites truffes frétillantes et d’échanger avec des éleveurs dévoués à leurs fidèles toutous.

De plus, un pôle dédié aux serpents, iguanes, caméléons et autres compagnons à écailles proposera des ateliers pédagogiques pour démystifier le monde des reptiles. Des espèces rares seront au rendez-vous !

Le bien-être animal et les rencontres responsables avant tout

Toujours aussi fidèle à ses valeurs, Paris Animal Show place l’adoption responsable et la protection des animaux au cœur de l’événement. Au sein de son Adoption Center, vous aurez la possibilité de rencontrer diverses associations (An Ti Loened, Chihuahua en détresse...), d’en savoir plus sur leurs missions quotidiennes et de vous renseigner sur les petits pensionnaires en quête d’une famille aimante.

En plus de privilégier les rencontres responsables et les conseils d’experts (comportementalistes, vétérinaires…), le célèbre salon animalier s’avère 100 % « dog-friendly ». En effet, vous pouvez y participer avec votre chien et tester plusieurs activités inédites.

Jeux de flair, flyball, séances de doggy massage, agility… Paris Animal Show 2026 met l’accent sur le lien unique entre les êtres humains et leurs fidèles compagnons de vie, avec un programme riche en ateliers participatifs qui ont du chien !

Paris Expo Porte de Versailles – Hall 6 (M° Porte de Versailles). Samedi 14 et dimanche 15 mars 2026. Informations complémentaires et billetterie sur parisanimalshow.fr.